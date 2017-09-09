За выборами в Волгоградской области наблюдают общественники и студенты

За соблюдением избирательных прав граждан следят также в Общественной палате региона. Телефон горячей линии: 8(8442) 30-89-09. Также направлять сообщения можно на электронную почту [email protected] и через сайт Общественной палаты в разделе «Обращения граждан».
«Горячая линия» Избирательной комиссии Волгоградской области сегодня работает до 24:00. Звонки принимаются по телефону: 8 (8442) 35-25-04.
Напомним, сегодня в Волгоградской области открылись избирательные участки, закроются они в 20:00. К своим обязанностям приступили 3389 членов участковых комиссий, работают 313 УИК, 21 территориальная избирательная комиссия. В списки избирателей внесены 311 251 человек. Сегодня в регионе выбирают двух областных депутатов, 46 глав сельских поселений, 267 депутатов представительных органов местного самоуправления. Всего планируется распределить 315 мандатов.