На фестивале «ВместеЯрче» энергетики рассказали волгоградцам о безопасности

Тысячи волгоградцев собрались сегодня на верхней террасе набережной в Центральном районе города для участия во Всероссийском энергетическом фестивале «ВместеЯрче», приуроченном к празднованию Дня города. Второй год активный участник фестиваля – ПАО «Волгоградоблэлектро», одно из крупнейших предприятий области.













Для гостей праздника, детей самого разного возраста предприятие подготовило увлекательную программу, важная часть в которой – уроки электробезопасности. Специалисты ПАО «Волгоградоблэлектро» рассказали о важности соблюдения правил безопасности, о том, как правильно пользоваться электроприборами и вести себя вблизи электроэнергетических объектов. Поддерживали хорошее настроение у детей яркие герои мультфильма – фиксики Симка и Нолик.













Полученные знания дети закрепили в интересных конкурсах. Мальчики и девочки успешно отвечали на вопросы ведущих, а также рассказывали о том, что они сами знают о правилах безопасного обращения с электричеством. Все участники викторины получили памятные подарки и удостоверения юного электрика. Кроме того, ребята смогли примерить на себя образ инженера-электрика и сфотографироваться на память.

Без сомнения, в этот день никому не пришлось скучать. Занимательные мероприятия ПАО «Волгоградоблэлектро», веселые герои анимации подарили детям и их родителям хорошее настроение и заряд положительных эмоций.













Отметим, что ПАО «Волгоградоблэлектро» уделяет большое внимание вопросам электробезопасности среди населения, учащихся школ и высших учебных заведений Волгоградской области. Только в первом полугодии 2017-го ведущие специалисты филиалов предприятия провели уроки электробезопасности в более чем 130 школах региона для 50 тысяч учащихся.

Справка.

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче под эгидой Министерства энергетики Российской Федерации со 2 по 11 сентября проходит в 75 регионах страны в целях популяризации среди населения культуры бережливого отношения к природе и демонстрации современных энергоэффективных технологий, используемых в различных секторах экономики России.

В Волгограде фестиваль организован при поддержке комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, Волгоградского центра энергоэффективности с участием ведущих предприятий и учебных заведений региона.



