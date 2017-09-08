День рождения Волгограда в Комсомольском саду отметили вкусно

«Аллею вкуса» с блюдами по рецептам разных стран, мастер-классы по кулинарии и составлению букетов из фруктов увидели волгоградцы и гости города в Комсомольском саду, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Повара из ресторанов и кафе города покинули сегодня свои кухни и показали, как умеют готовить на свежем воздухе. А волгоградцы – хороший аппетит.Всего несколько десятков мастеров-кулинаров и народных ремесленников показали свое мастерство. На «Аллее мастеров» собрались гончары, резчики по дереву и металлу, кукольных дел мастера и рукодельницы. Были среди них не только жители города-героя. Так, пряничных дел мастер Василиса Кожухова, пришедшая на ярмарку со своей бабушкой Галиной Вязовой, приехала из города Кунгур, что в Пермском крае:“Я приехала в гости к бабушке и узнала, что в Волгограде проходит День города. Решила поучаствовать, показать, какие мы в Кунгуре печем пряники. Изюминка наших пряников – замешанное на меду тесто и начинка из варенья». К слову, кунгурские пряники пользовались у волгоградцев большим спросом.