В единый совет по сохранению Волго-Ахтубинской поймы предлагают включить "людей с именем"

Директор заповедника "Волго-Ахтубинская пойма" Наталья Лопанцева предложила создать новую структуру для сохранения этой территории. Об этом она заявила на очередном заседании экологического совета при Волгоградской облдуме, сообщает ИА «Высота 102», которое состоялось накануне. Она напомнила присутствующим, что еще в 2011 году по решению президиума международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» был включен в международную сеть биосферных заповедников. Около 250 тысячам гектаров на территории Нижней Волги придан этот статус, включая территории природного парка "Волго-Ахтубинское междуречье" Астраханской области и республики Калмыкия. На территории Калмыкии, к примеру, всего восемь километров Волго-Ахтубинской поймы. Но при этом там построены три базы отдыха, животноводческие стоянки. По ее словам, единый совет, в который войдут представители как законодательной, так и исполнительной властей трех субъектов федерации, а также "люди с именем, к мнению которых прислушиваются", позволит решать более конструктивно вопросы сброса воды Нижне-Камского каскада во время половодья, сохранять природный комплекс и системы жизнеобеспечения населения региона, развивать сельскохозяйственное производство без вреда для окружающей среды, многие другие вопросы.

Она подчеркнула, что в настоящее время нет общего понимания проблем для биорезервата, и как бы каждый из регионов "тянет одеяло на себя".

Лопанцеву поддержал главный ихтиолог Нижневолжского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Сергей Яковлев. Он подчеркнул, что уже несколько лет экологи и представители общественности поднимают этот вопрос, однако сдвигов нет. С мнением согласились и члены экологического совета при волгоградской облдуме. Ирина Соловьева, председатель экологического совета, обратилась к присутствующему на заседании председателю комитета природных ресурсов и экологии Виталию Сазонову разработать предложения по созданию единого совета регионов и предоставить их на рассмотрение.

Напомним, на восстановление всей экосистемы Нижне-Волжского бассейна до 2025 года запланировано 257 млрд рублей.