В День города «островок здоровья» ждет жителей Волгограда









Сегодня в Волгограде, который отмечает День города, проходит профилактическая акция, в рамках которой горожане могут бесплатно проверить свое здоровье. Как сообщили ИА «Высота 102» в облздраве, с 10 утра обследование прошли уже более 100 жителей и гостей Волгограда.













Измерить давление и получить консультацию терапевта можно на верхней террасе Центральной набережной. Здесь установлена палатка, где врачи железнодорожной больницы ведут прием горожан. «Островок здоровья» будет принимать посетителей до 17.00.











