В Волгограде увековечат память дирижера Эдуарда Серова









Народный артист РСФСР, основатель, главный дирижер и художественный руководитель Волгоградского академического симфонического оркестра Эдуард Серов ушел из жизни 19 сентября 2016 года. Он был не только известным советским и российским дирижером, но и музыкальным педагогом. Созданный в 1987 году Эдуардом Серовым Волгоградский симфонический оркестр, за десятилетия работы с маэстро превратился в коллектив, обладающий исключительно высоким профессионализмом и пользующийся международной известностью, в город стали приезжать дирижеры и музыканты с мировым именем. По инициативе и при участии Эдуарда Серова в Волгограде была создана Волгоградская оперная антреприза – первый в истории города оперный театр (ныне – театр "Царицынская опера"), организовано два музыкальных вуза – Волгоградский государственный институт искусств и культуры и Волгоградский муниципальный институт искусств им. П. А. Серебрякова. Сам дирижер был профессором и преподавал в обоих вузах. С 1988 года под эгидой оркестра проводится конкурс молодых музыкантов Волгоградской области. В 1995 г. учрежден Международный конкурс юных музыкантов-исполнителей "Симфония". Также музыкант – один из основателей международного конкурса молодых пианистов им. П. А. Серебрякова и дирижер концертов лауреатов. Дирижер удостоен титула Заслуженного, а затем Народного артиста РСФСР, Почетного гражданина Волгоградской области, а также награжден Орденом Почета и орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Эдуард Серов неоднократно удостаивался почетных званий и наград множества зарубежных биографических институтов и обществ в Англии, США и других странах.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял решение увековечить память известного волгоградского дирижера Эдуарда Серова. Об этом, как передаёт ИА "Высота 102", сообщает сегодня пресс-служба губернатора. О том, как это будет сделано, не сообщается. Сегодня, 9 сентября, Эдуарду Серову исполнилось бы 80 лет.