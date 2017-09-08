Готовность стадиона ЧМ-2018 в Волгограде составляет 72-76%

ВОЛГОГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Стадион "Волгоград Арена" на 45 тыс. мест, строящийся к чемпионату мира по футболу 2018 года, готов на 72-76%. Сдать объект в эксплуатацию строители планируют в апреле 2018 года, сообщил журналистам директор проекта строительства арены Сергей Камин.

"Готовность арены составляет 72-76%. У нас есть два этапа: пуск в эксплуатацию - это апрель 2018, сдача строительного комплекса работ, включая благоустройство, - это 27 ноября 2017 года", - сказал Камин.

Он добавил, что сейчас на стадионе завершается посев газона, идет подготовка к пуску тепла.

"Волгоград-Арена" строится на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Этот стадион на 45 тыс. мест станет первым в России с кровлей из вантовых конструкций. Сумма контракта - 16,2 млрд рублей. После чемпионата мира "Волгоград-Арена" станет базой для местного футбольного клуба "Ротор-Волгоград".



