|Спорт
|09.09.2017 13:42
Готовность стадиона ЧМ-2018 в Волгограде составляет 72-76%
ВОЛГОГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Стадион "Волгоград Арена" на 45 тыс. мест, строящийся к чемпионату мира по футболу 2018 года, готов на 72-76%. Сдать объект в эксплуатацию строители планируют в апреле 2018 года, сообщил журналистам директор проекта строительства арены Сергей Камин.
"Готовность арены составляет 72-76%. У нас есть два этапа: пуск в эксплуатацию - это апрель 2018, сдача строительного комплекса работ, включая благоустройство, - это 27 ноября 2017 года", - сказал Камин.
Он добавил, что сейчас на стадионе завершается посев газона, идет подготовка к пуску тепла.
"Волгоград-Арена" строится на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Этот стадион на 45 тыс. мест станет первым в России с кровлей из вантовых конструкций. Сумма контракта - 16,2 млрд рублей. После чемпионата мира "Волгоград-Арена" станет базой для местного футбольного клуба "Ротор-Волгоград".
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«Ситуация на «Химпроме» стабилизирована, есть предпосылки для начала реализации инвестиционных проектов» - так было заявлено на...
|Общество
|09.09.2017 14:22
«Аллею вкуса» с блюдами по рецептам разных стран, мастер-классы по кулинарии и составлению букетов из фруктов увидели волгоградцы и гости города в Комсомольском саду, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Повара из ресторанов и кафе города покинули сегодня свои кухни и показали, как умеют готовить на свежем воздухе. А волгоградцы – хороший аппетит. Всего несколько десятков мастеров-кулинаров и народных ремесленников показали свое мастерство. На «Аллее мастеров» собрались гончары, резчики по дереву и металлу, кукольных дел мастера и рукодельницы. Были среди них не только жители города-героя. Так, пряничных дел мастер Василиса Кожухова, пришедшая на ярмарку со своей бабушкой Галиной Вязовой, приехала из...
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|Здравоохранение
|09.09.2017 13:46
Сегодня в Волгограде, который отмечает День города, проходит профилактическая акция, в рамках которой горожане могут бесплатно проверить свое здоровье. Как сообщили ИА «Высота 102» в облздраве, с 10 утра обследование прошли уже более 100 жителей и гостей Волгограда. Измерить давление и получить консультацию терапевта можно на верхней террасе Центральной набережной. Здесь установлена палатка, где врачи железнодорожной больницы ведут прием горожан. «Островок здоровья» будет принимать посетителей до 17.00.
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|Общество
|09.09.2017 11:55
В Росстате намерены выяснить репродуктивные планы населения региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, с 18 сентября по 6 октября ведомство проводит выборочное наблюдение по данному вопросу. Цель обследования - получение статистической информации, отражающей изменения в репродуктивном поведении населения и взаимоотношений в семье. Основная задача проведения наблюдения заключается в изучении социально-демографических факторов, влияющих на уровень рождаемости в России. Проводится данное обследование во всех субъектах Российской Федерации на основе метода «случайной выборки», с охватом 15 тыс. домашних хозяйств. На территории Волгоградской области для опроса выбрано 270 домашних хозяйств. Результаты наблюдения, отметили в Волгоградстате, могут быть использованы для оценки...
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|Выборы
|09.09.2017 11:55
День тишины, когда запрещена любая предвыборная агитация, наступил в полночь 9 сентября по местному времени во всех регионах, где в воскресенье пройдут выборы. Как ранее сообщала ИА "Высота 102", в Волгоградской области в единый день голосования 10 сентября состоятся дополнительные выборы депутатов Волгоградской областной думы по Дзержинскому одномандатному избирательному округу №15 и Среднеахтубинскому одномандатному избирательному округу №9, в 46 сельских поселениях будут выбирать глав, в 30 муниципальных образованиях – 267 депутатов представительных органов местного самоуправления Волгоградской области. В целом же по России выборы разных уровней пройдут в 82 из 85 регионов России, исключения составят Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская...
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|Общество
|09.09.2017 11:50
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял решение увековечить память известного волгоградского дирижера Эдуарда Серова. Об этом, как передаёт ИА "Высота 102", сообщает сегодня пресс-служба губернатора. О том, как это будет сделано, не сообщается. Сегодня, 9 сентября, Эдуарду Серову исполнилось бы 80 лет. Народный артист РСФСР, основатель, главный дирижер и художественный руководитель Волгоградского академического симфонического оркестра Эдуард Серов ушел из жизни 19 сентября 2016 года. Он был не только известным советским и российским дирижером, но и музыкальным педагогом. Созданный в 1987 году Эдуардом Серовым Волгоградский симфонический оркестр, за десятилетия работы с маэстро превратился в коллектив, обладающий исключительно высоким профессионализмом и пользующийся международной...
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|Происшествия
|09.09.2017 11:35
Полицейские задержали в Советском районе 40-летнего мужчину, который протаранил два служебных автомобиля полиции. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД РФ по региону, мужчина сел пьяным за руль своего автомобиля "Лада-Веста" и пытался выехать с территории гаражного кооператива. О семейном скандале и попытке нетрезвого сына воспользоваться автомобилем, в полицию сообщила его мать. Правоохранители блокировали выезды с территории ГСК, но мужчина все же попытался уехать, повредив полицейские машины. Его задержали, проводится проверка.
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|Экономика
|09.09.2017 08:44
Более 900 тысяч рублей задолжало подрядчику МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство" по договорам, заключенным в 2015 году на ремонт зданий котельных в двух районах Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, ООО "Центр Строительства и Коммуникаций" выполнило ремонт здания котельной квартала 40 в Центральном районе, капитальный ремонт здания и стен ЦТП 25 в Дзержинском районе. Муниципальное предприятие работы приняло, но полностью за них не рассчиталось. Подрядчик был вынужден взыскивать долг в судебном порядке. Ответчик в суде ссылался на тяжелое финансовое положение, просил в случае удовлетворения иска снизить размер госпошлины до минимального размера. Данное ходатайство было удовлетворено. Госпошлину для...
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|Выборы
|09.09.2017 08:00
Четырем жителям Волгоградской области отказали в регистрации кандидатами по причине сокрытия сведений о судимости. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в облизбиркоме. Данные граждане предпочли не сообщать о неприглядных фактах их биографии. Все претенденты в кандидаты пытались принять участие в местных выборах. Напомним, право на участие в выборах в качестве кандидатов имеют только те граждане, чья судимость погашена. По сведениям информагентства, таких кандидатов на местных выборах будет около двадцати. Справка. 10 сентября 2017 года состоятся дополнительные выборы депутатов Волгоградской областной думы по Дзержинскому одномандатному избирательному округу №15 и Среднеахтубинскому одномандатному избирательному округу №9, в 46 сельских поселениях будут выбирать глав,...
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|Общество
|09.09.2017 07:16
Ситуацией в сфере транспортного обслуживания инвалидов-колясочников в Камышине заинтересовались в министерстве транспорта РФ. Об этом сообщили ИА «Высота 102» камышане с ограниченными возможностями, о проблемах которых информагентство поведало в материале от 25 июля 2017 года. Сотрудники министерства, которые связались с авторами открытого письма в редакцию ИА «Высота 102», сообщили, что намерены выяснить причины плохой работы городского транспорта, предназначенного для перевозки инвалидов-колясочников. Напомним, инвалиды-колясочники из Камышина потребовали наладить работу трех низкопольных муниципальных автобусов, оборудованных специальными подъемниками. Подъемники часто ломаются, в результате чего коляски с инвалидами приходится заносить в салон едва ли не вручную, с помощью водителей или родственников. Нередко автобусы с...
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|Телеком
|08.09.2017 23:22
Сдать ЕГЭ в тестовом режиме получили возможность посетители стенда «Ростелекома» на Московском международном форуме «Город образования». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, на стенде представлена полная схема сдачи экзамена. Посетитель проходит через рамку металлоискателя и попадает в зону распечатки контрольно-измерительных материалов. Получив задание, он переходит в класс, где размещены парты и специальное оборудование для сдачи экзаменов по математике, химии и иностранным языкам. Следующий этап – сканирование бланков ответов. Затем – зона проверки результатов. На интерактивной карте вузов можно увидеть те из них, для поступления в которые баллов будет достаточно. ...
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|Общество
|08.09.2017 20:39
В Волгоградской области закончила работу съемочная группа федерального канала «Россия», которая снимала сюжет о ситуации в сфере обращения отходов. Помощь в организации съемок Аркадию Мамонтову и его команде оказали активисты Волгоградского отделения ОНФ, сообщили ИА «Высота 102» в этой организации. В частности, члены съемочной группа «Авторской программы Аркадия Мамонтова» побывали на нелегальных свалках в Городищенском районе. Журналисты также произвели «контрольную закупку», заказав для вывоза машину мусора, а затем проследив за маршрутом нелегального перевозчика. Представители федерального канала убедились, что разгрузился частник именно на несанкционированной свалке в Городищенском районе. Сюжет о Волгограде станет сквозным в будущей программе Аркадия Мамонтова: съемки...
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|Аналитика
|08.09.2017 20:35
Смотрите сегодня в программе: на время проведения работ по покраске металлоконструкций жителей Волгограда просят держаться подальше от стройплощадки стадиона «Волгоград Арена». Погоня за нетрезвым водителем: гонки пьяного лихача по улицам Дзержинского района Волгограда едва не стоили жизни водителям двух "Газелей" и дорожному полицейскому. ЗАО «ЮнижСтрой» не оправдало доверия дольщиков: гендиректор строительной компании с подмоченной репутацией задержан по подозрению в хищении десятков миллионов рублей. Любить, беречь и приумножать: Волгоградская епархия и экологический совет при областной думе подписали соглашение о совместной эколого-просветительской деятельности. Помним 8 сентября 1941 года: в городе – герое Волгограде почтили память жертв блокады Ленинграда. ...
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|Телеком
|08.09.2017 19:29 (Обновлено: 08.09.2017 22:28)
С развитием современных технологий смартфоны стали лучшими помощниками в походах по магазинам. По данным экспертов, чаще всего российские покупатели используют смартфоны для сбора информации о товаре: 53% посещают несколько сайтов для поиска наиболее привлекательной цены, а 52% используют общение в социальных сетях для принятия решения о покупке. Многие сравнивают цены на выбранный товар в интернете, находясь при этом в торговом зале магазина. Специалисты «МегаФона» проанализировали данные с объектов связи, обслуживающих торгово-развлекательные центры Волгограда, и установили интернет-рекордсменов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, ежемесячно посетители пяти самых «качающих» торговых центров скачивают объем трафика, сравнимый с...
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|Расследования
|08.09.2017 18:52
Центральный районный суд Волгограда сегодня постановил заключить на 2 месяца под стражу гендиректора ЗАО "ЮнижСтрой" Юрия Королькова, сообщает ИА "Высота 102".Также на два месяца в СИЗО отправлены учредитель и генеральный директор ООО "Спецэмаль"- фирмы с которой заключались фиктивные договора.По материалам дела, ЗАО "ЮнижСтрой" в срок до марта 2012 года должен был ввести в эксплуатацию в Дзержинском районе Волгограда многоквартирный дом, а затем в течение двух месяцев передать его дольщикам по актам приема-передачи. Застройщик получил от участников долевого строительства более 500 млн. рублей, но в указанный срок условия договоров не выполнил. Сроки строительства неоднократно продлевались, а потом возведение многоэтажки и вовсе...
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|Выборы
|08.09.2017 18:36
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Все региональные организации КПРФ намерены выдвинуть лидера компартии Геннадия Зюганова кандидатом на пост президента РФ. Об этом сообщил в пятницу журналистам депутат Госдумы от КПРФ, глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. "Насколько мне известно, все региональные организации выдвигают председателя партии в качестве кандидата в президенты", - заявил он, отвечая на вопрос, каким образом результаты предстоящих 10 сентября выборов могут повлиять на решение партии о выдвижении кандидата на президентские выборы. При этом он подчеркнул, что "партия обсуждает этот вопрос". Ранее руководители общественных организаций, в том числе организации "Дети войны", депутат Госдумы Николай Арефьев предложили выдвинуть...
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9 сентября 14:22
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9 сентября 13:42
Готовность стадиона ЧМ-2018 в Волгограде составляет 72-76%
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