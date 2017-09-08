В регионах России - день тишины перед выборами 10 сентября

День тишины, когда запрещена любая предвыборная агитация, наступил в полночь 9 сентября по местному времени во всех регионах, где в воскресенье пройдут выборы.

Как ранее сообщала ИА "Высота 102", в Волгоградской области в единый день голосования 10 сентября состоятся дополнительные выборы депутатов Волгоградской областной думы по Дзержинскому одномандатному избирательному округу №15 и Среднеахтубинскому одномандатному избирательному округу №9, в 46 сельских поселениях будут выбирать глав, в 30 муниципальных образованиях – 267 депутатов представительных органов местного самоуправления Волгоградской области.

В целом же по России выборы разных уровней пройдут в 82 из 85 регионов России, исключения составят Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоится 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть иных общественных объединений.

В частности, состоятся дополнительные выборы в Госдуму по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам. Прямые выборы глав субъектов пройдут в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.

В шести регионах - в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях - пройдут выборы депутатов законодательных собраний. Кроме того, состоится множество местных выборов. Например, в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве.

За сутки до начала дня голосования запрещена любая агитация, проведение партийных акций и митингов, раздача листовок, политическая реклама на телевидении и радио.

На прежнем месте могут оставаться лишь ранее вывешенные агитационные материалы, но при условии, что они расположены не ближе 50 метров от помещений для голосования. Также интернет-издания не должны удалять опубликованную ранее политическую рекламу.

При этом призывы избирательных комиссий прийти на выборы и проголосовать не подпадают под запрет, так как не являются агитацией за конкретного кандидата или партию.

За днем тишины последует непосредственно день голосования, на протяжении которого также нельзя вести агитацию. Запрет действует до закрытия избирательных участков в каждом конкретном регионе.



