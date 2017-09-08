Суд Волгограда отправил в СИЗО гендиректора "ЮнижСтрой" и его подельников

Центральный районный суд Волгограда сегодня постановил заключить на 2 месяца под стражу гендиректора ЗАО "ЮнижСтрой" Юрия Королькова, сообщает ИА "Высота 102".Также на два месяца в СИЗО отправлены учредитель и генеральный директор ООО "Спецэмаль"- фирмы с которой заключались фиктивные договора.

По материалам дела, ЗАО "ЮнижСтрой" в срок до марта 2012 года должен был ввести в эксплуатацию в Дзержинском районе Волгограда многоквартирный дом, а затем в течение двух месяцев передать его дольщикам по актам приема-передачи. Застройщик получил от участников долевого строительства более 500 млн. рублей, но в указанный срок условия договоров не выполнил. Сроки строительства неоднократно продлевались, а потом возведение многоэтажки и вовсе "заморозили". При этом с расчетных счетов фирмы-застройщика "исчезли" 104 млн. рублей, перечисленные на строительство дома. В ходе расследования было установлено, что часть из этих денежных средств – свыше 50 млн. рублей, были похищены в 2010-2012 годах путем заключения фиктивных договоров с ООО "Спецэмаль". Следствие полагает, с подконтрольной организацией были заключены договоры на поставку строительных материалов, оплата по которым предусматривала взаимозачет квадратными метрами. Несмотря на то, что поставки стройматериалов не были произведены, акты выполненных работ были оформлены, а фирме-поставщику выделены квартиры, которые последние впоследствии реализовали гражданам.

