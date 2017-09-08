Четырем жителям Волгоградской области отказали в регистрации кандидатами по причине сокрытия сведений о судимости. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в облизбиркоме. Данные граждане предпочли не сообщать о неприглядных фактах их биографии. Все претенденты в кандидаты пытались принять участие в местных выборах. Напомним, право на участие в выборах в качестве кандидатов имеют только те граждане, чья судимость погашена. По сведениям информагентства, таких кандидатов на местных выборах будет около двадцати.

Справка. 10 сентября 2017 года состоятся дополнительные выборы депутатов Волгоградской областной думы по Дзержинскому одномандатному избирательному округу №15 и Среднеахтубинскому одномандатному избирательному округу №9, в 46 сельских поселениях будут выбирать глав, в 30 муниципальных образованиях – 267 депутатов представительных органов местного самоуправления Волгоградской области.



