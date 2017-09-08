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Выборы
 08.09.2017 16:47

Четырех жителей Волгоградской области не пустили на выборы из-за «темного прошлого»

Четырем жителям Волгоградской области отказали в регистрации кандидатами по причине сокрытия сведений о судимости. Об этом рассказали  ИА «Высота 102» в облизбиркоме. Данные граждане предпочли не сообщать о неприглядных фактах их биографии. Все претенденты в кандидаты пытались принять участие в местных выборах. Напомним, право на участие в выборах в качестве кандидатов имеют только те граждане, чья судимость погашена. По сведениям информагентства, таких кандидатов на местных выборах будет около двадцати.
Справка. 10 сентября 2017 года состоятся дополнительные выборы депутатов Волгоградской областной думы по Дзержинскому одномандатному избирательному округу №15 и Среднеахтубинскому одномандатному избирательному округу №9, в 46 сельских поселениях будут выбирать глав, в 30 муниципальных образованиях –  267 депутатов представительных органов местного самоуправления Волгоградской области.  

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Телеком 08.09.2017 23:22

«Ростелеком» предлагает в тестовом режиме сдать ЕГЭ Сдать ЕГЭ в тестовом режиме получили возможность посетители стенда «Ростелекома» на Московском международном форуме «Город образования». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, на стенде представлена полная схема сдачи экзамена. Посетитель проходит через рамку металлоискателя и попадает в зону распечатки контрольно-измерительных материалов. Получив задание, он переходит в класс, где размещены парты и специальное оборудование для сдачи экзаменов по математике, химии и иностранным языкам. Следующий этап – сканирование бланков ответов. Затем – зона проверки результатов. На интерактивной карте вузов можно увидеть те из них, для поступления в которые баллов будет достаточно. ...
Прочитана: 883 раз
Общество 08.09.2017 20:39 (Обновлено: 08.09.2017 22:27)

Известный журналист федерального канала проследил в Волгограде за нелегальными перевозчиками мусора В Волгоградской области  закончила работу съемочная группа федерального канала «Россия», которая снимала сюжет о ситуации в сфере обращения отходов. Помощь в организации съемок Аркадию Мамонтову и его команде оказали активисты Волгоградского отделения ОНФ, сообщили ИА «Высота 102» в этой организации. В частности, члены съемочной группа «Авторской программы Аркадия Мамонтова» побывали на нелегальных свалках в Городищенском районе. Журналисты также произвели «контрольную закупку», заказав для вывоза машину мусора, а затем проследив за маршрутом нелегального перевозчика. Представители федерального канала убедились, что разгрузился частник именно на несанкционированной свалке в Городищенском районе. Сюжет о Волгограде станет сквозным в будущей программе Аркадия Мамонтова: съемки...
Прочитана: 1616 раз
Аналитика 08.09.2017 20:35

Смотрите сегодня в программе: на время проведения работ по покраске металлоконструкций жителей Волгограда просят держаться подальше от стройплощадки стадиона «Волгоград Арена». Погоня за нетрезвым водителем: гонки пьяного лихача по улицам Дзержинского района Волгограда едва не стоили жизни водителям двух "Газелей" и дорожному полицейскому. ЗАО «ЮнижСтрой» не оправдало доверия дольщиков: гендиректор строительной компании с подмоченной репутацией задержан по подозрению в хищении десятков миллионов рублей. Любить, беречь и приумножать: Волгоградская епархия и экологический совет при областной думе подписали соглашение о совместной эколого-просветительской деятельности. Помним 8 сентября 1941 года: в городе – герое Волгограде почтили память жертв блокады Ленинграда. ...
Прочитана: 7308 раз
Телеком 08.09.2017 19:29 (Обновлено: 08.09.2017 22:28)

В Волгограде определили самые «качающие» торговые центры С развитием современных технологий смартфоны стали лучшими помощниками в походах по магазинам. По данным экспертов, чаще всего российские покупатели используют смартфоны для сбора информации о товаре: 53% посещают несколько сайтов для поиска наиболее привлекательной цены, а 52% используют общение в социальных сетях для принятия решения о покупке. Многие сравнивают цены на выбранный товар в интернете, находясь при этом в торговом зале магазина. Специалисты «МегаФона» проанализировали данные с объектов связи, обслуживающих торгово-развлекательные центры Волгограда, и установили интернет-рекордсменов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, ежемесячно посетители пяти самых «качающих» торговых центров скачивают объем трафика, сравнимый с...
Прочитана: 1216 раз
Расследования 08.09.2017 18:52

Центральный районный суд Волгограда сегодня постановил заключить на 2 месяца под стражу гендиректора ЗАО "ЮнижСтрой" Юрия Королькова, сообщает ИА "Высота 102".Также на два месяца в СИЗО отправлены учредитель и генеральный директор ООО "Спецэмаль"- фирмы с которой заключались фиктивные договора.По материалам дела, ЗАО "ЮнижСтрой" в срок до марта 2012 года должен был ввести в эксплуатацию в Дзержинском районе Волгограда многоквартирный дом, а затем в течение двух месяцев передать его дольщикам по актам приема-передачи. Застройщик получил от участников долевого строительства более 500 млн. рублей, но в указанный срок условия договоров не выполнил. Сроки строительства неоднократно продлевались, а потом возведение многоэтажки и вовсе...
Прочитана: 1624 раз
Выборы 08.09.2017 18:36

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Все региональные организации КПРФ намерены выдвинуть лидера компартии Геннадия Зюганова кандидатом на пост президента РФ. Об этом сообщил в пятницу журналистам депутат Госдумы от КПРФ, глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. "Насколько мне известно, все региональные организации выдвигают председателя партии в качестве кандидата в президенты", - заявил он, отвечая на вопрос, каким образом результаты предстоящих 10 сентября выборов могут повлиять на решение партии о выдвижении кандидата на президентские выборы. При этом он подчеркнул, что "партия обсуждает этот вопрос". Ранее руководители общественных организаций, в том числе организации "Дети войны", депутат Госдумы Николай Арефьев предложили выдвинуть...
Прочитана: 936 раз
Происшествия 08.09.2017 18:17

При закладке наркотиков в тайники в Краснооктябрьском районе сотрудниками вневедомственной охраны задержаны двое наркокурьеров. Как сообщили ИА “Высота 102” в областном управлении Росгвардии, ими оказались - 21-летний ранее судимый за кражу житель Волгограда и 31-летний уроженец Саратовской области. Сотрудниками правоохранительных органов было найдено четыре тайника, в них лежало 6,5 грамма синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело.
Прочитана: 1326 раз
Экология 08.09.2017 18:12

По итогам лета Волгоградская область сдала экологические позиции В экологическом  рейтинге субъектов Российской Федерации  за три летних месяца Волгоградская область оказалась на 55-м месте  среди 85 регионов по результатам природоохранного, промышленно-экологического  и социально-экологического индексов, потеряв один пункт по сравнению с этим же периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», сообщает ИА «Высота 102». Кроме того, Волгоградская область побила рекорд среди регионов ЮФО по сбросам загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты - 1269,92 млн кубических метров и  оказалась «в лидерах»  по выбросам в атмосферу загрязняющих веществ,...
Прочитана: 439 раз
Экономика 08.09.2017 18:09

В Волгограде заменят более 800 светофоров Модернизацией светофоров на улично-дорожной сети Волгограда  займется МКП «Волгоградгорсвет» – победитель электронного аукциона «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения». Как пояснили  ИА «Высота 102» на предприятии, «Волгоградгорсвет» уже заключил контракт с заказчиком МБУ «Северное» на сумму порядка 27 млн. руб. Работа по нему началась. До 20 октября этого года будут  заменены 495 транспортных и 356 пешеходных  светофоров на современные светодиодные с обратным отсчетом времени. 
Прочитана: 949 раз
Политика 08.09.2017 18:00

Решением Центрального суда г.Волгограда от 07 июля 2017 года по делу № 2-2456/2017 признаны несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Крылова Дмитрия Вадимовича сведения, распространенные на официальном сайте "ООО "Содружество волгоградских журналистов "ОСТРОВ" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информационным агентством "Высота 102" в статье: "В Волгоградской гордуме решили "потянуть резину" в части касающейся личности Крылова Дмитрия Вадимовича, в совокупности со смысловым содержанием распространенной статьи "В Волгоградской гордуме решили "потянуть резину" - "Например у того же Дмитрия Крылова, помимо недвижимости и авто, десять земельных участков...". (Орфография и пунктуация решения суда сохранены - прим.ред. ИА "Высота 102"). 
Прочитана: 2066 раз
Общество 08.09.2017 17:05

Студентка подарила для особенных детей Волжского "Волшебный дом" Сегодня в   Волжском открылась детская интегрированная площадка, которую дети с удовольствием опробовали в игре. Этот «Волшебный домик», - так назвали его ребята, - удобно расположен и доступен детям дошкольного возраста, и самостоятельно передвигающимся,  и перемещающимся на коляске. Как сообщили  ИА «Высота 102» организаторы мероприятия, яркость и красочность привлекает внимание ребятишек, стимулирует их к деятельности, пробуждает и развивает желание учиться, познавать новое, делать все с интересом и самостоятельно. Появился  «волшебный домик» благодаря студентке 4 курса факультета архитектуры...
Прочитана: 4636 раз
Общество 08.09.2017 16:44

Почти четверть миллиона рублей штрафа должен выплатить ООО "Дорстройсервис" в пользу МУ "Комдорстрой" по контракту на выполнение работ по ремонту проспекта им. Ленина в Центральном районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял арбитражный суд Волгоградской области. Изначально муниципальное учреждение заявило иск на 848,5 тысячи рублей, но суд посчитал возможным уменьшить сумму штрафа. Общая сумма контракта на ремонт Первой продольной в границах Центрального района составила почти 170 миллионов рублей. В течение 20 календарных дней с момента заключения контракта подрядчик должен был заключить договор банковского сопровождения и предоставить его копию заказчику, однако не сделал этого, что и послужило основанием...
Прочитана: 2035 раз
Общество 08.09.2017 15:52

С 9 сентября снимается режим чрезвычайной ситуации, введённый губернатором Волгоградской области 23 августа из-за сложной пожароопасной обстановки. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, отмена режима ЧС связана со стабилизацией обстановки с пожарами и снижением среднесуточной температуры воздуха. Напомним, введение режима ЧС было связано с природными пожарами, которые бушевали в области и нанесли серьезный ущерб более 40 населенным пунктам. На оказание помощи пострадавшим из бюджета региона было выделено более 10 миллионов рублей. Также Волгоградским областным детским фондом организован сбор добровольных пожертвований. 
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Экология 08.09.2017 15:45

«Задача человека – заботиться о мире, в котором  мы видим не только материальное благосостояние», - заявил сегодня  на заседании экологического совета при Волгоградской областной думе игумен Христофор. Сегодня же,  - сообщает ИА «Высота 102», - обсуждалось подписание соглашения  представителей волгоградской епархии с экологическим советом о совместной эколого-просветительской деятельности.  По словам отца Христофора, при благословении Патриарха русской православной церкви Кирилла экологическое воспитание приобретает  в настоящее время конкретные направления. Есть документы, которые обозначают методические...
Прочитана: 2555 раз
Происшествия 08.09.2017 15:26

Задержан подозреваемый в ограблении квартиры 65-летнего жителя города Пятиморска Калачевского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на преступление пошел 29-летний знакомый пенсионера, который до этого не раз занимал у него деньги. Живший неподалеку молодой человек часто бывал в доме пожилого мужчины и знал, где тот хранит ценности. В первый раз сосед "позаимствовал" пять тысяч рублей, но потерпевший не стал заявлять в полицию о пропаже денег. Во второй раз мужчина решился на ограбление, когда пенсионер отправился на отдых. Молодой человек забрался в квартиру через балконную дверь и похитил еще семь тысяч рублей. Вернувшийся с отдыха хозяин жилища...
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