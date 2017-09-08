Студентка подарила для особенных детей Волжского "Волшебный дом"





Сегодня в Волжском открылась детская интегрированная площадка, которую дети с удовольствием опробовали в игре. Этот «Волшебный домик», - так назвали его ребята, - удобно расположен и доступен детям дошкольного возраста, и самостоятельно передвигающимся, и перемещающимся на коляске. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы мероприятия, яркость и красочность привлекает внимание ребятишек, стимулирует их к деятельности, пробуждает и развивает желание учиться, познавать новое, делать все с интересом и самостоятельно.

Появился «волшебный домик» благодаря студентке 4 курса факультета архитектуры и градостроительства института архитектуры и строительства Волгоградского технического университета Надежде Сиренко. Она стала победителем образовательного форума «Таврида» в 2016 году с проектом «Детская интегрированная площадка». Куратором проекта университет выбрал по согласованию с комитетом молодежной политики и комитетом социальной защиты населения Волгоградской области Дмитрия Шунина. Благодаря слаженному тандему грантополучателя и куратора проекта в кратчайший срок задумка-идея Надежды была воплощена в жизнь.





По словам Дмитрия Шунина, с ВолгГТУ сложилась традиция всячески поддерживать творчески ориентированную молодежь. «За последнее три года мы с вузом воплотили в жизнь не один социально-значимый проект. Секретом успеха в воплощении в жизнь интересных идей студентов является их слаженная работа с преподавателями при поддержке предпринимательства и всех уровней власти. Я считаю за честь быть одним из звеньев этой цепи, поэтому с удовольствием поддерживаю начинания молодежи, нацеленной на созидание», говорит Шунин.

Директор Волжского политехнического института (филиала) ВолгГТУ Александр Фетисов отметил, что реализация этого проекта является ярким примером, когда студенты на практике могут реализовать свои знания, реализоваться творчески, а это позволяет объединить детей, снять с них ряд ограничений сделать их жизнь ярче.

«Когда я получила грант на форуме «Таврида», меня переполняли чувства радости и гордости за наш вуз, который я представляла, - поделилась Надежда Сиренко. - Сегодняшнее мероприятие, связанное с торжественной передачей детской интегрированной площадки центру «Надежда» - для меня также очень волнительный момент».

По словам директора ГБСУ СО ОРЦДИ «Надежда» Татьяны Галаевой, комплекс является уникальным, потому что позволяет заниматься вне ограниченного пространства, что дает дополнительные возможности для развития ребенка.



