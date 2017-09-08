









Смотрите сегодня в программе: на время проведения работ по покраске металлоконструкций жителей Волгограда просят держаться подальше от стройплощадки стадиона «Волгоград Арена». Погоня за нетрезвым водителем: гонки пьяного лихача по улицам Дзержинского района Волгограда едва не стоили жизни водителям двух "Газелей" и дорожному полицейскому. ЗАО «ЮнижСтрой» не оправдало доверия дольщиков: гендиректор строительной компании с подмоченной репутацией задержан по подозрению в хищении десятков миллионов рублей. Любить, беречь и приумножать: Волгоградская епархия и экологический совет при областной думе подписали соглашение о совместной эколого-просветительской деятельности. Помним 8 сентября 1941 года: в городе – герое Волгограде почтили память жертв блокады Ленинграда.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



