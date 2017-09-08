Волгоградская епархия подпишет соглашение о сотрудничестве с экологическим советом при облдуме

«Задача человека – заботиться о мире, в котором мы видим не только материальное благосостояние», - заявил сегодня на заседании экологического совета при Волгоградской областной думе игумен Христофор. Сегодня же, - сообщает ИА «Высота 102», - обсуждалось подписание соглашения представителей волгоградской епархии с экологическим советом о совместной эколого-просветительской деятельности.

По словам отца Христофора, при благословении Патриарха русской православной церкви Кирилла экологическое воспитание приобретает в настоящее время конкретные направления. Есть документы, которые обозначают методические рекомендации по защите экологии и мира, и уже сегодня священники реализуют их в своих приходах и епархиях. Волгоградская епархия готова контактировать со всеми общественными организациями, комитетами, объединениями для совместной деятельности по защите природы. Отец Христофор предложил вместе с общественниками, волонтерами, детьми, которые учатся в воскресных школах, привести в порядок Долину святых источников в Дзержинском районе. Освятить это место, воду, вывезти мусор, чтобы там было как можно меньше пьянства, бомжей, которые оккупировали эту территорию и по сути превратили ее в свалку. Таких источников в регионе много, - говорит отец Христофор, - но, чтобы одни возродить, а другие сохранить, надо за каждым закрепить ответственных лиц, чтобы это не стало разовой акцией. Можно, при сохранении ландшафта данных территорий сделать из них места отдыха для волгоградцев, и люди сами поймут, что засорять окружающую среду недопустимо.

Он рассказал присутствующим, что в Царицыне был день, когда тысячи людей - и стар и млад - собирались перед Невским собором с саженцами деревьев, кустарников, цветов, и после проповеди батюшки шли и высаживали их в землю: так ежегодно обновлялся город. Почему бы не возродить эту традицию?

Председатель экологического совета при волгоградском парламенте Ирина Соловьева и присутствующие на совете экологи, ученые, преподаватели вузов, депутаты, представители ОНФ приняли решение вынести этот вопрос отдельно в повестку очередного заседания экосовета и рассмотреть его более предметно.

Как подчеркнула Соловьева, на сегодняшний момент подписано более 30 соглашений о сотрудничестве. «Это крайне важно сегодня, потому что без привлечения общественности вопросы в данной сфере, которые имеют для жителей региона первостепенное значение, не решить», - отметила парламентарий. Она напомнила выступление президента Владимира Путина, который говорил на заседании Госсовета о важности вовлечения именно общественности в решение экологических проблем. Тем более что работа по экологическому воспитанию и просвещению, в которой задействовано все больше людей, - это инвестиции в будущие поколения, - убеждена Ирина Соловьева.