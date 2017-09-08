Из приговора экс-депутату гордумы Волгограда убрали два эпизода мошенничества

Два эпизода мошенничества исключены из приговора бывшему соучредителю УК "Емкор", экс-депутату городской думы Сергею Емельяненко. Как сообщили ИА "Высота 102" в облсуде, речь идет об эпизодах, ущерб по которым оценивался в 107 и 200 тысяч рублей соответственно.

Емельяненко в июле этого года за мошенничество с платежами жильцов был осужден к 4,5 годам колонии общего режима. По материалам дела, с февраля по июль 2015 года он систематически получал в кассе управляющей компании деньги под видом займа, не имея намерения их возвращать. Таким образом он похитил более 7,5 млн рублей. Вину в инкриминируемых деяниях в суде подсудимый признал. Всего ему вменялось 14 эпизодов преступной деятельности.

Апелляционная инстанция согласилась с доводами надзорного ведомства, что приговор Емельяненко в части его осуждения по двум эпизодам преступления необходимо отменить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Устранение в этой части нарушения уголовно-процессуального закона не повлияло на общий исход дела. В остальном приговор Емельяненко оставлен без изменения.

Расследование уголовного дела проводилось СУ УМВД России по Волгограду, оперативное сопровождение - отдел №8 УЭБиПК регионального главка. Напомним, в ноябре 2015 года Емельяненко уже был судим за 16 эпизодов растраты денег жильцов и злоупотребление полномочиями. Тогда ему было назначено 3 года лишения свободы и его этапировали в колонию. Для рассмотрения нового уголовного дела по существу Емельяненко был направлен в СИЗО.



