В Волгоградской области задержали лжезащитников прав потребителей из Ростова-на-Дону

Полицейские задержали в Михайловке двоих мошенников, которые представлялись работниками общественной организации по защите прав потребителей. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Их поиск начался после обращения в полицию двоих индивидуальных предпринимателей. Они и описали способ действия злоумышленников, которые приходили в торговую точку и предъявляли удостоверения сотрудников общественной организации по защите прав потребителей. Далее они требовали уплатить штраф в сумме 6000 рублей за якобы выявленные нарушения правил реализации продовольственных товаров. Всего таким образом они "проинспектировали" 15 торговых точек.

Аферистов задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Михайловскому району. Злоумышленниками оказались двое жителей Ростовской области в возрасте 31 и 33 лет. Установлено, что они действительно являются работниками некой организации, занимающейся общественным контролем продажи алкоголя и защитой прав потребителей, и зарегистрированной в городе Ростове-на-Дону. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».