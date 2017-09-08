МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Все региональные организации КПРФ намерены выдвинуть лидера компартии Геннадия Зюганова кандидатом на пост президента РФ. Об этом сообщил в пятницу журналистам депутат Госдумы от КПРФ, глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

"Насколько мне известно, все региональные организации выдвигают председателя партии в качестве кандидата в президенты", - заявил он, отвечая на вопрос, каким образом результаты предстоящих 10 сентября выборов могут повлиять на решение партии о выдвижении кандидата на президентские выборы.

При этом он подчеркнул, что "партия обсуждает этот вопрос".

Ранее руководители общественных организаций, в том числе организации "Дети войны", депутат Госдумы Николай Арефьев предложили выдвинуть Зюганова кандидатом на пост президента РФ. Однако сам председатель ЦК КПРФ призывал соратников не торопиться с заявлениями о поддержке его кандидатуры. По его словам, необходимо "обсудить все возможные варианты, все возможные кандидатуры".

Выборы президента РФ должны пройти в марте 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре этого года. Ранее о намерении баллотироваться уже заявили председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский и руководитель "Фонда борьбы с коррупцией", блогер Алексей Навальный, которому, впрочем, законодательство не позволяет участвовать в выборах.



