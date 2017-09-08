Депутаты Волгоградской облдумы отложили на время вопрос о переводе стрелок

Активисты движения «Я –за солнечный час!» разочарованы отсутствием в повестке дня предстоящего заседания регпарламента вопроса о рассмотрении законопроекта «Об исчислении времени». Как рассказала ИА «Высота 102» одна из сторонниц перевода стрелок Татьяна Изотова, «мы надеялись, что депутаты выполнят свое обещание и все-таки обсудят этот вопрос на первом после каникул заседании, но этого не случилось». Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о расклейке активистами движения «Я – за солнечный час!» листовок в Волгограде, Волжском, Михайловке с призывом не оставаться равнодушными к этой проблеме тех, «кому надоела вечерняя темнота и сверхранние рассветы и кто поддерживает перевод стрелок на час вперед».

Между тем, в плане законотворческой работы облдумы на сентябрь 2017 года вопрос о времени все-таки числится. Однако в повестке заседания регпарламента, которое назначено на 14 сентября, его не оказалось.

Напомним, на последнем перед летними каникулами заседании облдумы депутаты не стали рассматривать законопроект об исчислении времени. Тогда было предложено поднять эту тему на первом после каникул заседании. Ранее в регпарламенте поясняли причину отложения этого вопроса тем, что законопроект должен пройти обсуждение во всех комитетах. Некоторые депутаты, кто выступает за перевод стрелок, высказали предположение, что это обсуждение может длиться до окончания созыва нынешнего состава регпарламента.



