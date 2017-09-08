Фигуранта дела о поджоге лесополосы в Волгограде посадили за решетку

Изменена мера пресечения 17-летнему подозреваемому в поджоге лесополосы в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского облсуда, решение принято в апелляционной инстанции по ходатайству прокуратуры. Надзорное ведомство обжаловало решение Дзержинского районного суда, избравшего подозреваемому в качестве меры пресечения домашний арест. Как уже сообщало информагентство, прокуратура настаивала на том, что тинейджера необходимо поместить под стражу. Установлено, что он состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, а также проходит обвиняемым в деле о грабеже, которое в настоящее время рассматривает Краснооктябрьский районный суд Волгограда.

Напомним, 25 августа в Дзержинском районе областного центра в 400 метрах от жилой многоэтажки произошло возгорание сухой травы, из-за чего сгорела лесопосадка. Предполагаемых поджигателей зафиксировала камера видеорегистратора одного из автомобилей. Ими оказались двое жителей Краснооктябрьского района в возрасте 17 и 15 лет, которые были задержаны.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение лесных насаждений путем поджога"). По данным следствия, подростки ради забавы подожгли девять участков лесополосы, расположенной по улице Землячки. Однако возгорание было вовремя замечено, не успев распространиться, и потушено благодаря совместным усилиям представителей спецслужб и местных жителей.



