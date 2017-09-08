Волгоградские единороссы проводят субботники на месте пожарищ





Местные отделения партии «Единая Россия» включились в работу по оказанию помощи пострадавшим от пожаров в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении «ЕР», сформированы списки с перечнем необходимых мер поддержки для оказания адресной помощи. Также партийцы вместе с жителями проводят субботники по расчистке территорий от завалов. Такие акции проходят в Дубовском, Иловлинском, Ольховском, Среднеахтубинском районах и в Михайловке. Более 100 добровольцев помогают местным жителям, пострадавшим от пожаров, расчищать от завалов населенные пункты. Так, в селе Ягодное Ольховского района трудовой десант уже расчистил территории сгоревших домовладений от мусора, убрал спиленные ветки и деревья. Помощь в этом деле оказывают активисты «Молодой Гвардии» «Единой России». К примеру, жителям Иловлинского района молодогвардейцы передали вещи первой необходимости, канцелярию и игрушки для детей. В основном, люди нуждаются в стройматериалах (это доска, брус, гвозди, кирпич, цемент, краска), также местным жителям необходима теплая одежда, обувь, бытовая техника, посуда, денежные средства, чтобы приобрести корма для скота. Кроме того, единороссы участвуют и в сборе средств. В числе нуждающихся - 53 человека. По словам секретаря регионального отделения Партии Сергея Горнякова, ни одна просьба пострадавших не останется без внимания.

Напомним, на днях на расширенном заседании политсовета Волгоградского регионального отделения «ЕР» губернатор Андрей Бочаров призвал партийцев включиться в работу по оказанию помощи пострадавшим от пожаров и ликвидации последствий этого стихийного бедствия.

Напомним, в конце августа на территории области: в 21 из 38 муниципальных образований, где проживает порядка 600 тыс человек, произошли серьезные возгорания. С 17 часов 23 августа была объявлена чрезвычайная ситуация на всей территории области. Существовала угроза 44 населенным пунктам, в которых проживает 14 тысяч человек. Было подготовлено к эвакуации пять тысяч человек, из них 1114 было эвакуировано, развёрнуты пункты временного размещения. В результате пожаров 26 человек потеряли единственное жилье, 92 человека пострадали, двое получили вред здоровью, 2 человека погибли.