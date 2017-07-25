В Минтрансе РФ озаботились автобусными проблемами инвалидов в Волгоградской области

Ситуацией в сфере транспортного обслуживания инвалидов-колясочников в Камышине заинтересовались в министерстве транспорта РФ. Об этом сообщили ИА «Высота 102» камышане с ограниченными возможностями, о проблемах которых информагентство поведало в материале от 25 июля 2017 года. Сотрудники министерства, которые связались с авторами открытого письма в редакцию ИА «Высота 102», сообщили, что намерены выяснить причины плохой работы городского транспорта, предназначенного для перевозки инвалидов-колясочников.

Напомним, инвалиды-колясочники из Камышина потребовали наладить работу трех низкопольных муниципальных автобусов, оборудованных специальными подъемниками. Подъемники часто ломаются, в результате чего коляски с инвалидами приходится заносить в салон едва ли не вручную, с помощью водителей или родственников. Нередко автобусы с неработающими подъемниками и вовсе не берут колясочников. При этом инвалидов возмущает и то обстоятельство, что работа автобусов со спецподъемниками заканчивается в седьмом часу вечера, после чего, вероятно, людям с ограниченными возможностями предлагают сидеть дома. Порой бывает и хуже – автобусы «Паз» из-за неисправностей просто не выходят на линию, в результате чего инвалиды-колясочники по несколько часов вынуждены ждать их на остановках, в том числе и зимой.

В городской автоколонне, куда пожаловались инвалиды-колясочники, ограничились наказанием экипажа одного из автобусов. Но, по мнению пассажиров, проблемы с передвижением инвалидов по городу в общественном транспорте связаны с техническим состоянием специальных автобусов. К слову, авторы письма напомнили, что Камышин – это родина легендарного героя Алексея Маресьева, чья жизнь стала образцом подвига, и им бы хотелось, чтобы и к их проблемам чиновники относились с пониманием, организовав в городе по-настоящему доступную среду.

Повтор видео от 25.07.2017