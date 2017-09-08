«Ростелеком» предлагает в тестовом режиме сдать ЕГЭ









Сдать ЕГЭ в тестовом режиме получили возможность посетители стенда «Ростелекома» на Московском международном форуме «Город образования». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, на стенде представлена полная схема сдачи экзамена. Посетитель проходит через рамку металлоискателя и попадает в зону распечатки контрольно-измерительных материалов. Получив задание, он переходит в класс, где размещены парты и специальное оборудование для сдачи экзаменов по математике, химии и иностранным языкам. Следующий этап – сканирование бланков ответов. Затем – зона проверки результатов. На интерактивной карте вузов можно увидеть те из них, для поступления в которые баллов будет достаточно.













Также наглядно показана схема организации видеонаблюдения, реализованная «Ростелекомом» в масштабах всей страны: сдача экзамена происходит в классе, а рабочее место наблюдателя может располагаться как в другой части школьного здания, так и в другом городе или регионе.

На стенде «Ростелекома» и Рособрнадзора впервые представлены и решения для аттестации учителей. В реальном времени работает система видеонаблюдения, позволяющая исключить нарушения при проведении аттестации.



