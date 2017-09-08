В Волгограде определили самые «качающие» торговые центры









С развитием современных технологий смартфоны стали лучшими помощниками в походах по магазинам. По данным экспертов, чаще всего российские покупатели используют смартфоны для сбора информации о товаре: 53% посещают несколько сайтов для поиска наиболее привлекательной цены, а 52% используют общение в социальных сетях для принятия решения о покупке. Многие сравнивают цены на выбранный товар в интернете, находясь при этом в торговом зале магазина.

Специалисты «МегаФона» проанализировали данные с объектов связи, обслуживающих торгово-развлекательные центры Волгограда, и установили интернет-рекордсменов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, ежемесячно посетители пяти самых «качающих» торговых центров скачивают объем трафика, сравнимый с 620 000 селфи.

В топ-5 самых «качающих» ТРЦ вошли:

1.«КомсоМолл»–почти 175 тыс. селфи ежемесячно

2.«Акварель» –больше 160 тыс.селфи

3.«Парк Хаус» –около 120 тыс. селфи

4.«Волгамолл» – примерно 90 тыс.селфи

5.«Ворошиловский» –чуть меньше 75 тыс.селфи

«Все чаще в торговых центрах Волгограда и Волжского мы встречаем интернет-сёрферов, которые общаются в социальных сетях и мессенджерах, делают селфи в примерочных и кафе. Мы делаем ставку на качество и скорость, поэтому постоянно ведем работу по расширению покрытия и увеличению емкости мобильной сети, чтобы наши абоненты с комфортом пользовались услугами связи и по-настоящему быстрым интернетом», – отметил директор Волгоградского отделения «МегаФона» Кирилл Давыдов.



