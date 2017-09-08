В Волгограде двух школьниц поймали на закладке наркотиков

Волгоградские полицейские задержали двух несовершеннолетних девочек, подозреваемых в сбыте крупной партии наркотиков в Красноармейском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, установлено, что девочки в возрасте 16 и 17 лет осуществили как минимум семнадцать так называемых «закладок» синтетического наркотика. В ходе обыска по месту жительства одной из школьниц оперативники обнаружили еще несколько свертков с приготовленным к сбыту наркотическим средством – производным N-метилэфедрона, а также фасовочные пакетики, весы и другие приспособления для фасовки наркотика.

В общей сложности полицейские изъяли 150 граммов сильнодействующего наркотического средства, что является крупным размером. Материалы переданы в СУ СК России по Волгоградской области для принятия процессуального решения.

В настоящее время инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних совместно с заинтересованными органами профилактики проводят работу с родителями и педагогами школьниц, изучают морально-психологический климат в семьях и школьном коллективе, а также устанавливают причины, побудившие несовершеннолетних на совершение тяжкого преступления.



