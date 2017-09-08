В Волгограде на территории колонии-поселения выявлен очаг АЧС

В Кировском районе Волгограда выявлен новый очаг африканской чумы свиней. АЧС зафиксирована на территории Федерального казенного учреждения «Колония-поселения №3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия. На основании анализов ГБУ ВО «Волгоградская областная ветеринарная лаборатория» 7 сентября 2017 года павшему животному поставлен диагноз - африканская чума свиней. Для подтверждения диагноза материал направлен в Институт вирусологии и микробиологии в поселок Вольгинский Владимирской области.

В настоящее время на территории учреждения проводятся мероприятия по купированию очага АЧС согласно инструкции. Специалисты Управления Россельхознадзора принимают меры по выяснению причин возникновения инфекции.







