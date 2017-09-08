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Общество
 08.09.2017 10:14

В Волгоградской области по тревоге подняли мотострелковое соединение

Сегодня по учебной тревоге командующим общевойсковой армией было поднято мотострелковое соединение, дислоцирующееся в Волгоградской области, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного военного округа. Проверку боевой готовности проходят более 1 тыс. военнослужащих, при этом задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники. Сообщается, что подразделения бригады совершат марш на штатной технике в составе механизированных колон на окружной общевойсковой полигон Прудбой в Волгоградской области, где отработают нормативы по предметам обучения. Во время выдвижения в назначенный район военнослужащим предстоит отразить нападения от воздушных ударов авиации условного противника, преодолеть зараженные участки местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления.


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Общество 08.09.2017 15:52

С 9 сентября снимается режим чрезвычайной ситуации, введённый губернатором Волгоградской области 23 августа из-за сложной пожароопасной обстановки. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в администрации региона. Напомним, введение режима ЧС было связано с природными пожарами, которые бушевали в области и нанесли серьезный ущерб более 40 населенным пунктам. На оказание помощи пострадавшим из бюджета региона было выделено более 10 миллионов рублей. Также Волгоградским областным детским фондом организован сбор добровольных пожертвований. 
Прочитана: 245 раз
Экология 08.09.2017 15:45 (Обновлено: 08.09.2017 16:02)

«Задача человека – заботиться о мире, в котором  мы видим не только материальное благосостояние», - заявил сегодня  на заседании экологического совета при Волгоградской областной думе игумен Христофор. Сегодня же,  - сообщает ИА «Высота 102», - обсуждалось подписание соглашения  представителей волгоградской епархии с экологическим советом о совместной эколого-просветительской деятельности.  По словам отца Христофора, при благословении Патриарха русской православной церкви Кирилла экологическое воспитание приобретает  в настоящее время конкретные направления. Есть документы, которые обозначают методические рекомендации по защите экологии и мира,...
Прочитана: 1910 раз
Происшествия 08.09.2017 15:26 (Обновлено: 08.09.2017 15:40)

Задержан подозреваемый в ограблении квартиры 65-летнего жителя города Пятиморска Калачевского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на преступление пошел 29-летний знакомый пенсионера, который до этого не раз занимал у него деньги. Живший неподалеку молодой человек часто бывал в доме пожилого мужчины и знал, где тот хранит ценности. В первый раз сосед "позаимствовал" пять тысяч рублей, но потерпевший не стал заявлять в полицию о пропаже денег. Во второй раз мужчина решился на ограбление, когда пенсионер отправился на отдых. Молодой человек забрался в квартиру через балконную дверь и похитил еще семь тысяч рублей. Вернувшийся с отдыха хозяин жилища...
Прочитана: 389 раз
Расследования 08.09.2017 15:18 (Обновлено: 08.09.2017 15:19)

Два эпизода мошенничества исключены из приговора бывшему соучредителю УК "Емкор", экс-депутату городской думы Сергею Емельяненко. Как сообщили ИА "Высота 102" в облсуде, речь идет об эпизодах, ущерб по которым оценивался в 107 и 200 тысяч рублей соответственно.  Емельяненко в июле этого года за мошенничество с платежами жильцов был осужден к 4,5 годам колонии общего режима. По материалам дела, с февраля по июль 2015 года он систематически получал в кассе управляющей компании деньги под видом займа, не имея намерения их возвращать. Таким образом он похитил более 7,5 млн рублей. Вину в инкриминируемых деяниях в суде подсудимый признал. Всего ему вменялось 14...
Прочитана: 526 раз
Происшествия 08.09.2017 15:08

В Волгограде снова горела окраина поселка Сегодня пожарные снова боролись с огнем, который вспыхнул на окраине поселка Максима Горького в Советском районе Волгограда. О локализации пожара ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области. Между тем, по рассказам местных жителей, пришлось в буквальном смысле слова отбивать от огня жилой дом, и самое печальное, по их словам, что такая ситуация повторяется здесь постоянно. ИА «Высота 102» также неоднократно сообщало о последствиях опасного соседства домов, расположенных на окраине «Максимки», с цыганским поселком. Обитатели поселка много раз  были замечены местными жителями на обжиге металлолома на свалке, где потом возникал пожар. Сегодня, по словам местных жителей,...
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Происшествия 08.09.2017 14:42 (Обновлено: 08.09.2017 15:20)

Полицейские задержали в Михайловке двоих мошенников, которые представлялись работниками общественной организации по защите прав потребителей. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Их поиск начался после обращения в полицию двоих индивидуальных предпринимателей. Они и описали способ действия злоумышленников, которые приходили в торговую точку и предъявляли удостоверения сотрудников общественной организации по защите прав потребителей. Далее они требовали уплатить штраф в сумме 6000 рублей за якобы выявленные нарушения правил реализации продовольственных товаров. Всего таким образом они "проинспектировали" 15 торговых точек. Аферистов задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Михайловскому району. Злоумышленниками...
Прочитана: 1778 раз
Спорт 08.09.2017 14:31

Осторожно, краска: на "Волгоград-Арене" приступают к покрытию металлоконструкций В период с 9 сентября по 31 октября жителей и гостей Волгограда просят воздержаться от нахождения вблизи строительной площадки стадиона "Волгоград Арена", а также осуществления парковки транспортных средств рядом со стадионом в границах улиц Батальонная, Чуйкова, проспекта им. В.И. Ленина, прилегающих к ним проездов, набережной им. 62 Армии, а также в районе строительства объездной (рокадной) дороги напротив стадиона. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе генподрядчика АО "Стройтрансгаз", данные меры предосторожности связаны с тем, что в указанный период будет осуществляться нанесение лакокрасочных покрытий на металлоконструкции строящегося стадиона. В зависимости от метеоусловий возможен разлет частиц лакокрасочных материалов...
Прочитана: 2067 раз
Расследования 08.09.2017 13:23

В Волгоградской области семья опекунов опустошила банковскую карту девочки-сироты В Среднеахтубинском районном суде Волгоградской области рассматривается иск администрации района к семье опекунов, которые растратили средства, принадлежавшие девочке-сироте. Как сообщает ИА "Высота 102", в настоящее время представители  отдела опеки и попечительства, которые сами же отдали в приемную семью оставшуюся без родителей девочку, пытаются вернуть бюджетные деньги, которые в течение нескольких лет перечислялись на ее счет. Этими деньгами, как предполагают в органах опеки района, опекуны распоряжались по своему усмотрению, девочке доставалось «всего ничего».   Печальная история Кати началась почти 7 лет назад: ей было 10 лет, когда умер ее...
Прочитана: 4143 раз
Расследования 08.09.2017 12:59

Изменена мера пресечения 17-летнему подозреваемому в поджоге лесополосы в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского облсуда, решение принято в апелляционной инстанции по ходатайству прокуратуры. Надзорное ведомство обжаловало решение Дзержинского районного суда, избравшего подозреваемому в качестве меры пресечения домашний арест. Как уже сообщало информагентство, прокуратура настаивала на том, что тинейджера необходимо поместить под стражу. Установлено, что он состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, а также проходит обвиняемым в деле о грабеже, которое в настоящее время рассматривает Краснооктябрьский районный суд Волгограда. Напомним, 25 августа в Дзержинском районе областного центра в 400 метрах от жилой многоэтажки произошло возгорание...
Прочитана: 1760 раз
Общество 08.09.2017 12:45

Волгоградские единороссы проводят субботники на месте пожарищ Местные отделения партии «Единая Россия»  включились в работу по оказанию помощи пострадавшим от пожаров в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении «ЕР», сформированы списки с перечнем необходимых мер поддержки для оказания адресной помощи. Также партийцы вместе с жителями проводят субботники по расчистке территорий от завалов. Такие акции проходят в Дубовском, Иловлинском, Ольховском, Среднеахтубинском районах и в Михайловке. Более 100 добровольцев помогают местным жителям, пострадавшим от пожаров, расчищать от завалов населенные пункты. Так, в селе Ягодное Ольховского района трудовой десант уже расчистил территории сгоревших домовладений от мусора, убрал спиленные ветки и деревья. Помощь в этом...
Прочитана: 661 раз
Происшествия 08.09.2017 12:33

Росгвардейцы по горячим следам задержали грабителя в Волгограде Документы и деньги росгвардейцы помогли вернуть 21-летнему работнику Камышинского хлопчатобумажного комбината, который стал жертвой грабежа. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии по Волгоградской области, потерпевший лишился личных вещей, решившись на совместное застолье с малознакомым человеком. Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 22 – летний неработающий, ранее судимый за кражу местный житель. Возбуждено уголовное дело.
Прочитана: 924 раз
Экономика 08.09.2017 11:22 (Обновлено: 08.09.2017 11:57)

ВОЛМА на четверть увеличит налоговые отчисления Существенная доля налоговых отчислений обеспечивается за счет стройкомплекса, именно поэтому важно понимать, как состояние строительной отрасли повлияет на бюджет региона, пояснили ИА «Высота 102» в ВОЛМе. Известно, что строительство – индикатор экономики. То, как «чувствует» себя строительный комплекс, во многом определяет здоровье национальной экономики в целом. На сегодняшний день существует несколько точек зрения на ситуацию в строительной отрасли. Одни эксперты утверждают, что падение в строительстве продолжается. Другие отмечают замедление спада и даже указывают на увеличение объемов работ и повышение финансовой обеспеченности застройщиков. Ситуацию комментирует Юрий Гончаров, Председатель Совета директоров ВОЛМА: «Наша Компания, как и любое предприятие стройиндустрии, это...
Прочитана: 1128 раз
Общество 08.09.2017 11:03

Фундамент бассейна волгоградского вуза укрепили песком Состояние  бассейна, который находится на территории Волгоградского социально-педагогического университета, вызывает обеспокоенность его посетителей. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, более трех месяцев  они наблюдают, как  фундамент с левой стороны проседает, появились трещины на лестнице и внизу стены. «В университете  отреагировали, - сообщили читатели,  - следующим образом: завезли песок и подсыпали под основание здания».  Данный бассейн,  говорится в обращении читателей,  посещает ежедневно большое количество людей,  в том числе и детей разного возраста. «Учитывая такую ситуацию, в конечном итоге будет деформирована кровля здания, так как разрушение идет непосредственно со стороны входа в бассейн и места,  где расположены зона ожидания и...
Прочитана: 2656 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 08.09.2017 11:01 (Обновлено: 08.09.2017 12:18)

Жители Волгограда почтили память жертв ленинградской блокады Памятная церемония 8 сентября -  в день годовщины начала блокады Ленинграда - уже много лет традиционно проходит у подножия Мамаева кургана в Волгограде. Пережившие детьми блокаду Ленинграда волгоградцы возложили цветы к стеле города-героя и зажгли свечи, сообщает ИА «Высота 102». На сегодняшний день в Волгограде действует общественная организация «Защитники и жители блокадного Ленинграда», в ее составе почти 200 человек. Всего в Волгоградской области проживает около 300 блокадников. Блокада Ленинграда продолжалась  872 дня – с 8 сентября 1941 до 27 января 1944 года.  Погибли...
Прочитана: 479 раз
Происшествия 08.09.2017 10:44

Волгоградские полицейские задержали двух несовершеннолетних девочек, подозреваемых в сбыте крупной партии наркотиков в Красноармейском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, установлено, что девочки в возрасте 16 и 17 лет  осуществили как минимум семнадцать так называемых «закладок» синтетического наркотика. В ходе обыска по месту жительства одной из школьниц  оперативники обнаружили еще несколько свертков с приготовленным к сбыту наркотическим средством – производным N-метилэфедрона, а также фасовочные пакетики, весы и другие приспособления для фасовки наркотика.  В общей сложности полицейские изъяли 150 граммов сильнодействующего наркотического средства, что является крупным размером.  Материалы переданы в СУ СК России по Волгоградской...
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