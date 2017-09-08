Камышин Волгоградской области стал городом трудовой доблести и славы

Сегодня в Камышине состоится торжественная церемония присвоения звания городскому округу звания «Город трудовой доблести и славы». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации города. Это произошло в канун празднования дня города - Камышину исполняется 349 лет. Ранее соответствующее обращение в межгосударственный союз городов-героев направили камышане. Инициатором подобного шага выступил городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Ее поддержали и в городской думе. В Камышине считают, что город обоснованно претендовал на это звание. В годы войны здесь базировалось около 60 госпиталей. Мирные жители в это время производили продукцию для фронта – коктейли Молотова, ракетницы, автоматы ППШ.

Отметим, что звание города трудовой доблести и славы учреждено в 2009 году межгосударственным Союзом городов-героев. Среди городов, удостоенных этой чести, Новосибирск, Северодвинск, Кемерово, Королев и многие другие.

Справка: Межгосударственный Союз городов-героев был создан в 2004 году и объединил в рамках одной организации государственные и общественные структуры России, Украины, Республики Беларусь и Республики Абхазия. Сейчас в Союзе 13 городов-героев и 41 город воинской славы. Цель союза – объединение и координация усилий по историческому, героико-патриотическому, интернациональному и культурно-нравственному воспитанию граждан, особенно молодежи. В состав Союза входят Брестская крепость, Керчь, Киев, Ленинград, Минск, Москва, Новороссийск, Одесса, Севастополь, Смоленск, Мурманск, Тула. Волгоград вошел в Межгосударственный Союз городов-героев в 2012 году.