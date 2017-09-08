10 сентября в Волгоградской области откроются 313 избирательных участков, которые смогут принять более 311 тысяч избирателей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облизбирком, на последнем совещании в ИКВО обсуждались три ключевые темы: техническая готовность помещений для голосования, их доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечение безопасности.

Напомним, 10 сентября 2017 года состоятся дополнительные выборы депутатов Волгоградской областной думы по Дзержинскому одномандатному избирательному округу №15 и Среднеахтубинскому одномандатному избирательному округу №9, в 46 сельских поселениях будут выбирать глав, в 30 муниципальных образованиях – 267 депутатов представительных органов местного самоуправления Волгоградской области.



