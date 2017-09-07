Суд вновь продлил конкурсное производство на волгоградском метзаводе «Красный октябрь» на 5 месяцев

По подозрению в причастности к многомиллионному хищению средств дольщиков в Волгограде задержан гендиректор ЗАО "ЮнижСтрой" Юрий Корольков. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, Корольков задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу. Юрий Корольков, напомним, уже является фигурантом ряда уголовных дел, а его компания давно снискала славу недобросовестного застройщика. По материалам дела, ЗАО "ЮнижСтрой" в срок до марта 2012 года должен был ввести в эксплуатацию в Дзержинском районе Волгограда многоквартирный дом, а затем в течение двух месяцев передать его дольщикам...

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