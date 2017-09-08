Фундамент бассейна волгоградского вуза укрепили песком





Состояние бассейна, который находится на территории Волгоградского социально-педагогического университета, вызывает обеспокоенность его посетителей. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, более трех месяцев они наблюдают, как фундамент с левой стороны проседает, появились трещины на лестнице и внизу стены. «В университете отреагировали, - сообщили читатели, - следующим образом: завезли песок и подсыпали под основание здания».

Данный бассейн, говорится в обращении читателей, посещает ежедневно большое количество людей, в том числе и детей разного возраста. «Учитывая такую ситуацию, в конечном итоге будет деформирована кровля здания, так как разрушение идет непосредственно со стороны входа в бассейн и места, где расположены зона ожидания и раздевалка для детей. И не дай бог, если обрушится конструкция».

В ВГСПУ редакции ИА «Высота 102» пояснили, что ситуация не так страшна, как кажется. «Проседания фундамента здания бассейна не происходит. От здания бассейна отходит пандус, который представляет собой отдельную конструкцию, не связанную с основным корпусом плавательного бассейна и не влияющую на работу основных систем: они функционируют стабильно и исправно. На 2018 год университетом запланированы работы по восстановлению пандуса, а на время проведения реконструкции будет установлен дублирующий. Соответствующие меры уже приняты, его устройство будет проведено в ближайшее время», - заявили в вузе.

Напомним, бассейн на территории социально-педагогического университета, который был открыт в 2011 году, находится в двухэтажном здании. Тут располагаются душевые, раздевалки, солярий, тренажерные залы и комнаты тренеров и медицинского персонала. Бассейн был построен в рамках партийного проекта «Единой России» «500 бассейнов», целью которого является развитие физической культуры и спорта в высших учебных заведениях страны.



