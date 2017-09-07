









Смотрите сегодня в программе: профессионалов СУ СК РФ по Волгоградской области поздравили и отметили наградами по случаю 10-летия ведомства. Резонансное дело профессора волгоградского вуза направлено в суд: доктора наук обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Опаснее, чем «белое море»?: многочисленные цистерны на железнодорожных путях у завода «Химпром» вызывают беспокойство специалистов, знакомых с ситуацией. «Благоустройство городской среды»: активные жители дворов Центрального района Волгограда придирчиво следят за ходом работ.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



