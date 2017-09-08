ВОЛМА на четверть увеличит налоговые отчисления





Существенная доля налоговых отчислений обеспечивается за счет стройкомплекса, именно поэтому важно понимать, как состояние строительной отрасли повлияет на бюджет региона, пояснили ИА «Высота 102» в ВОЛМе.

Известно, что строительство – индикатор экономики. То, как «чувствует» себя строительный комплекс, во многом определяет здоровье национальной экономики в целом. На сегодняшний день существует несколько точек зрения на ситуацию в строительной отрасли. Одни эксперты утверждают, что падение в строительстве продолжается. Другие отмечают замедление спада и даже указывают на увеличение объемов работ и повышение финансовой обеспеченности застройщиков.

Ситуацию комментирует Юрий Гончаров, Председатель Совета директоров ВОЛМА: «Наша Компания, как и любое предприятие стройиндустрии, это лакмусовая бумажка здоровья отрасли. Если стройка останавливается, то мы в первую очередь ощущаем это на себе.

Ситуация в строительном комплексе действительно сложная. Но я не нахожу ее катастрофической. Более того, я вижу некоторые позитивные признаки. Мы отработали первое полугодие 2017 года очень неплохо. Объемы не просто не упали, они даже немного выросли. Что касается налоговых отчислений, они также растут.

В Волгоградской области за первое полугодие 2017 года одного налога на прибыль нашей Компанией было уплачено более 30 млн руб. Мы прогнозируем, что годовые отчисления в региональный бюджет относительно 2016 года вырастут примерно на четверть.

При этом нужно быть объективными и понимать, что покупательская способность населения довольно слабая, темпы строительства не растут, а, следовательно, и говорить о тенденции восстановления роста в отрасли тоже пока не приходится».



