|Экономика
|08.09.2017 11:22(Обновлено: 08.09.2017 11:57)
ВОЛМА на четверть увеличит налоговые отчисления
Существенная доля налоговых отчислений обеспечивается за счет стройкомплекса, именно поэтому важно понимать, как состояние строительной отрасли повлияет на бюджет региона, пояснили ИА «Высота 102» в ВОЛМе.
Известно, что строительство – индикатор экономики. То, как «чувствует» себя строительный комплекс, во многом определяет здоровье национальной экономики в целом. На сегодняшний день существует несколько точек зрения на ситуацию в строительной отрасли. Одни эксперты утверждают, что падение в строительстве продолжается. Другие отмечают замедление спада и даже указывают на увеличение объемов работ и повышение финансовой обеспеченности застройщиков.
Ситуацию комментирует Юрий Гончаров, Председатель Совета директоров ВОЛМА: «Наша Компания, как и любое предприятие стройиндустрии, это лакмусовая бумажка здоровья отрасли. Если стройка останавливается, то мы в первую очередь ощущаем это на себе.
Ситуация в строительном комплексе действительно сложная. Но я не нахожу ее катастрофической. Более того, я вижу некоторые позитивные признаки. Мы отработали первое полугодие 2017 года очень неплохо. Объемы не просто не упали, они даже немного выросли. Что касается налоговых отчислений, они также растут.
В Волгоградской области за первое полугодие 2017 года одного налога на прибыль нашей Компанией было уплачено более 30 млн руб. Мы прогнозируем, что годовые отчисления в региональный бюджет относительно 2016 года вырастут примерно на четверть.
При этом нужно быть объективными и понимать, что покупательская способность населения довольно слабая, темпы строительства не растут, а, следовательно, и говорить о тенденции восстановления роста в отрасли тоже пока не приходится».
Экс-глава Городищенского района Волгоградской области попросил суд не наказывать его строго
Депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова: Законы могут быть непопулярными, но жизненно важными для людей
«Взгляд с Высоты»: Опасное «белое море» волгоградского «Химпрома» - миф или реальность?
Бывший глава Городищенского района и председатель районной думы Сергей Мамонтов выступил в суде с последним словом....
Гость программы «Я так думаю» - Татьяна Цыбизова, депутат Государственной думы от Волгоградской области. Парламентарий объяснила, в чем она...
«Ситуация на «Химпроме» стабилизирована, есть предпосылки для начала реализации инвестиционных проектов» - так было заявлено на...
|Общество
|08.09.2017 15:52
С 9 сентября снимается режим чрезвычайной ситуации, введённый губернатором Волгоградской области 23 августа из-за сложной пожароопасной обстановки. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в администрации региона. Напомним, введение режима ЧС было связано с природными пожарами, которые бушевали в области и нанесли серьезный ущерб более 40 населенным пунктам. На оказание помощи пострадавшим из бюджета региона было выделено более 10 миллионов рублей. Также Волгоградским областным детским фондом организован сбор добровольных пожертвований.
Прочитана: 245 раз
|Экология
|08.09.2017 15:45 (Обновлено: 08.09.2017 16:02)
«Задача человека – заботиться о мире, в котором мы видим не только материальное благосостояние», - заявил сегодня на заседании экологического совета при Волгоградской областной думе игумен Христофор. Сегодня же, - сообщает ИА «Высота 102», - обсуждалось подписание соглашения представителей волгоградской епархии с экологическим советом о совместной эколого-просветительской деятельности. По словам отца Христофора, при благословении Патриарха русской православной церкви Кирилла экологическое воспитание приобретает в настоящее время конкретные направления. Есть документы, которые обозначают методические рекомендации по защите экологии и мира,...
Прочитана: 1912 раз
|Происшествия
|08.09.2017 15:26 (Обновлено: 08.09.2017 15:40)
Задержан подозреваемый в ограблении квартиры 65-летнего жителя города Пятиморска Калачевского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на преступление пошел 29-летний знакомый пенсионера, который до этого не раз занимал у него деньги. Живший неподалеку молодой человек часто бывал в доме пожилого мужчины и знал, где тот хранит ценности. В первый раз сосед "позаимствовал" пять тысяч рублей, но потерпевший не стал заявлять в полицию о пропаже денег. Во второй раз мужчина решился на ограбление, когда пенсионер отправился на отдых. Молодой человек забрался в квартиру через балконную дверь и похитил еще семь тысяч рублей. Вернувшийся с отдыха хозяин жилища...
Прочитана: 389 раз
|Расследования
|08.09.2017 15:18 (Обновлено: 08.09.2017 15:19)
Два эпизода мошенничества исключены из приговора бывшему соучредителю УК "Емкор", экс-депутату городской думы Сергею Емельяненко. Как сообщили ИА "Высота 102" в облсуде, речь идет об эпизодах, ущерб по которым оценивался в 107 и 200 тысяч рублей соответственно. Емельяненко в июле этого года за мошенничество с платежами жильцов был осужден к 4,5 годам колонии общего режима. По материалам дела, с февраля по июль 2015 года он систематически получал в кассе управляющей компании деньги под видом займа, не имея намерения их возвращать. Таким образом он похитил более 7,5 млн рублей. Вину в инкриминируемых деяниях в суде подсудимый признал. Всего ему вменялось 14...
Прочитана: 526 раз
|Происшествия
|08.09.2017 15:08
Сегодня пожарные снова боролись с огнем, который вспыхнул на окраине поселка Максима Горького в Советском районе Волгограда. О локализации пожара ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области. Между тем, по рассказам местных жителей, пришлось в буквальном смысле слова отбивать от огня жилой дом, и самое печальное, по их словам, что такая ситуация повторяется здесь постоянно. ИА «Высота 102» также неоднократно сообщало о последствиях опасного соседства домов, расположенных на окраине «Максимки», с цыганским поселком. Обитатели поселка много раз были замечены местными жителями на обжиге металлолома на свалке, где потом возникал пожар. Сегодня, по словам местных жителей,...
Прочитана: 387 раз
|Происшествия
|08.09.2017 14:42 (Обновлено: 08.09.2017 15:20)
Полицейские задержали в Михайловке двоих мошенников, которые представлялись работниками общественной организации по защите прав потребителей. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Их поиск начался после обращения в полицию двоих индивидуальных предпринимателей. Они и описали способ действия злоумышленников, которые приходили в торговую точку и предъявляли удостоверения сотрудников общественной организации по защите прав потребителей. Далее они требовали уплатить штраф в сумме 6000 рублей за якобы выявленные нарушения правил реализации продовольственных товаров. Всего таким образом они "проинспектировали" 15 торговых точек. Аферистов задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Михайловскому району. Злоумышленниками...
Прочитана: 1778 раз
|Спорт
|08.09.2017 14:31
В период с 9 сентября по 31 октября жителей и гостей Волгограда просят воздержаться от нахождения вблизи строительной площадки стадиона "Волгоград Арена", а также осуществления парковки транспортных средств рядом со стадионом в границах улиц Батальонная, Чуйкова, проспекта им. В.И. Ленина, прилегающих к ним проездов, набережной им. 62 Армии, а также в районе строительства объездной (рокадной) дороги напротив стадиона. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе генподрядчика АО "Стройтрансгаз", данные меры предосторожности связаны с тем, что в указанный период будет осуществляться нанесение лакокрасочных покрытий на металлоконструкции строящегося стадиона. В зависимости от метеоусловий возможен разлет частиц лакокрасочных материалов...
Прочитана: 2067 раз
|Расследования
|08.09.2017 13:23
В Среднеахтубинском районном суде Волгоградской области рассматривается иск администрации района к семье опекунов, которые растратили средства, принадлежавшие девочке-сироте. Как сообщает ИА "Высота 102", в настоящее время представители отдела опеки и попечительства, которые сами же отдали в приемную семью оставшуюся без родителей девочку, пытаются вернуть бюджетные деньги, которые в течение нескольких лет перечислялись на ее счет. Этими деньгами, как предполагают в органах опеки района, опекуны распоряжались по своему усмотрению, девочке доставалось «всего ничего». Печальная история Кати началась почти 7 лет назад: ей было 10 лет, когда умер ее...
Прочитана: 4143 раз
|Расследования
|08.09.2017 12:59
Изменена мера пресечения 17-летнему подозреваемому в поджоге лесополосы в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского облсуда, решение принято в апелляционной инстанции по ходатайству прокуратуры. Надзорное ведомство обжаловало решение Дзержинского районного суда, избравшего подозреваемому в качестве меры пресечения домашний арест. Как уже сообщало информагентство, прокуратура настаивала на том, что тинейджера необходимо поместить под стражу. Установлено, что он состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, а также проходит обвиняемым в деле о грабеже, которое в настоящее время рассматривает Краснооктябрьский районный суд Волгограда. Напомним, 25 августа в Дзержинском районе областного центра в 400 метрах от жилой многоэтажки произошло возгорание...
Прочитана: 1761 раз
|Общество
|08.09.2017 12:45
Местные отделения партии «Единая Россия» включились в работу по оказанию помощи пострадавшим от пожаров в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении «ЕР», сформированы списки с перечнем необходимых мер поддержки для оказания адресной помощи. Также партийцы вместе с жителями проводят субботники по расчистке территорий от завалов. Такие акции проходят в Дубовском, Иловлинском, Ольховском, Среднеахтубинском районах и в Михайловке. Более 100 добровольцев помогают местным жителям, пострадавшим от пожаров, расчищать от завалов населенные пункты. Так, в селе Ягодное Ольховского района трудовой десант уже расчистил территории сгоревших домовладений от мусора, убрал спиленные ветки и деревья. Помощь в этом...
Прочитана: 661 раз
|Происшествия
|08.09.2017 12:33
Документы и деньги росгвардейцы помогли вернуть 21-летнему работнику Камышинского хлопчатобумажного комбината, который стал жертвой грабежа. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии по Волгоградской области, потерпевший лишился личных вещей, решившись на совместное застолье с малознакомым человеком. Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 22 – летний неработающий, ранее судимый за кражу местный житель. Возбуждено уголовное дело.
Прочитана: 924 раз
|Общество
|08.09.2017 11:03
Состояние бассейна, который находится на территории Волгоградского социально-педагогического университета, вызывает обеспокоенность его посетителей. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, более трех месяцев они наблюдают, как фундамент с левой стороны проседает, появились трещины на лестнице и внизу стены. «В университете отреагировали, - сообщили читатели, - следующим образом: завезли песок и подсыпали под основание здания». Данный бассейн, говорится в обращении читателей, посещает ежедневно большое количество людей, в том числе и детей разного возраста. «Учитывая такую ситуацию, в конечном итоге будет деформирована кровля здания, так как разрушение идет непосредственно со стороны входа в бассейн и места, где расположены зона ожидания и...
Прочитана: 2656 раз
|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.09.2017 11:01 (Обновлено: 08.09.2017 12:18)
Памятная церемония 8 сентября - в день годовщины начала блокады Ленинграда - уже много лет традиционно проходит у подножия Мамаева кургана в Волгограде. Пережившие детьми блокаду Ленинграда волгоградцы возложили цветы к стеле города-героя и зажгли свечи, сообщает ИА «Высота 102». На сегодняшний день в Волгограде действует общественная организация «Защитники и жители блокадного Ленинграда», в ее составе почти 200 человек. Всего в Волгоградской области проживает около 300 блокадников. Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня – с 8 сентября 1941 до 27 января 1944 года. Погибли...
Прочитана: 479 раз
|Происшествия
|08.09.2017 10:44
Волгоградские полицейские задержали двух несовершеннолетних девочек, подозреваемых в сбыте крупной партии наркотиков в Красноармейском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, установлено, что девочки в возрасте 16 и 17 лет осуществили как минимум семнадцать так называемых «закладок» синтетического наркотика. В ходе обыска по месту жительства одной из школьниц оперативники обнаружили еще несколько свертков с приготовленным к сбыту наркотическим средством – производным N-метилэфедрона, а также фасовочные пакетики, весы и другие приспособления для фасовки наркотика. В общей сложности полицейские изъяли 150 граммов сильнодействующего наркотического средства, что является крупным размером. Материалы переданы в СУ СК России по Волгоградской...
Прочитана: 2553 раз
|Астрахань
|08.09.2017 10:42
Сегодня на очередном заседании гордумы депутаты рассмотрели документ, согласно которому проезд в троллейбусах Астрахани повысится до 15 рублей. Таким образом, стоимость увеличивается на 5 рублей. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Предложение было внесено, учитывая сложные экономические трудности, с которыми столкнулось автобусно-троллейбусное предприятие. Чтобы сохранить муниципальный транспорт на улицах города, депутаты поддержали решение. Новый тариф вступит в силу 15 сентября.
Прочитана: 542 раз
8 сентября 15:52
8 сентября 15:45
8 сентября 15:26
8 сентября 15:08
8 сентября 14:42
8 сентября 13:23
8 сентября 12:45
8 сентября 12:33
8 сентября 11:03
8 сентября 11:01
8 сентября 10:44
8 сентября 10:42
8 сентября 10:29
8 сентября 10:26
8 сентября 10:03
Экономика
7 сентября 11:31
6 сентября 16:38
4 сентября 17:21
1 сентября 18:05
1 сентября 12:25
1 сентября 08:28
31 августа 11:34
31 августа 08:38
31 августа 06:20
30 августа 14:48
30 августа 13:11
30 августа 06:29
29 августа 16:08
29 августа 15:17
29 августа 14:14
28 августа 18:54
28 августа 12:43
28 августа 12:31
25 августа 17:45
25 августа 16:53
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 8 Сентября, Пт
Волгоград
Облачно, температура 24..26 С, давление 747..749 мм рт.ст., ветер Юго-Западный, 8 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
8 Сентября, Пт
|1 $
|57.1411 руб.
|1 €
|68.2436 руб.
|1 GBP
|74.5920 руб.
|1 CHF
|59.8901 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 22609
«Высота 102 ТВ»: Борьба с коррупцией в регионе остается принципиальной задачей для СУ СК РФ по Волгоградской области3
Просмотров: 18219
«Высота 102 ТВ»: Делегация КНР запечатлела роскошь триумфального зала музея-панорамы «Сталинградская битва»4
Просмотров: 13179
Первое заседание по делу об отъеме земли у жителей Колхозной Ахтубы Волгоградской области отложили70
Просмотров: 7131
Просмотров: 5694
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +74 / 5-
Рекомендации: +72 / 4-
Жители Колхозной Ахтубы Волгоградской области: «У нас появилась надежда сохранить нашу землю и дома!»
Рекомендации: +58 / 4-
Рекомендации: +45 / 6-
Рекомендации: +38 / 4-
Рекомендации: +37 / 4-
Рекомендации: +29 / 1-
Семья из Волгоградской области погибла в аварии в Красноярском крае из-за перебежавшего дорогу лося7
Рекомендации: +28 / 0-
Рекомендации: +26 / 2-
Рекомендации: +22 / 0-