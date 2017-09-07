В Волгограде «Ростелеком» в День города покажет свои возможности









«Ростелеком» выступит партнером ежегодного фестиваля уличных танцев «Сила стиля», который состоится в воскресенье 10 сентября в 15 часов на верхней террасе набережной у памятника Герою Советского Союза летчику Хользунову В.С.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на общегородском праздничном мероприятии будет открыт уличный павильон «Ростелекома», где специалисты компании продемонстрируют горожанам безграничные возможности «Интерактивного ТВ» и расскажут обо всех преимуществах популярной услуги. Также можно будет получить консультацию о новых тарифах, узнать о скидках, акционных предложениях и прямо на месте подключить услуги оператора. Для детей будет организована интерактивная площадка с аквагримом, конкурсами, играми и воздушными шарами.

«Ростелеком» традиционно поддерживает культурно-массовые мероприятия и городские праздники. Компания на долгосрочной основе реализует подобные программы на всей территории предоставления своих услуг, руководствуясь идеологией «РОСТ. Рост личности. Рост общества. Рост бизнеса».



