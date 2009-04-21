







К празднованию 428-летия Волгограда музей-заповедник «Сталинградская битва» подготовил более десяти мероприятий. Они пройдут при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества в музее-панораме «Сталинградская битва», Мемориально-историческом музее и в музее «Память». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе учреждения.

Всех желающих волгоградцев и гостей города-героя приглашают отправиться в пешеходную экскурсию с игровыми элементами – «Старый Царицын», пройти квест «Старый дом загадок полон», принять участие в мастер-классе по изготовлению бумажных солдатиков и посетить объекты музея-заповедника.