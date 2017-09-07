Парк героев-летчиков в Волгограде заполонили крысы





На территории Парка героев-летчиков в Дзержинском районе Волгограда гуляют полчища крыс. Об этом ИА «Высота 102» заявили активисты ОНФ, которые в рамках проекта «Генеральная уборка» провели рейд по выявлению несанкционированных свалок. На берегу водоема, где местные жители гуляют с детьми, были обнаружены стаи крыс, которые заполонили берег пруда.

Как рассказали молодые мамы, они опасаются подходить к водоему, чтобы вместе с детьми покормить уток, которые прилетают сюда из года в год, и давно стали любимцами местных жителей и их малышей, так как неоднократно они становились свидетелями нападения крыс на уток.





По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Волгоградской области, члена региональной ревизионной комиссии Народного фронта Константина Глушенка, мало того, что в настоящее время увеличилось количество сигналов от граждан, обеспокоенных угрозой от бродячих животных, в основном, собак, так теперь добавились и крысы, которых зачастую активисты ОНФ встречают во время рейдов по несанкционированным свалкам.

«Возникают вопросы о правильности, своевременности, эффективности противоэпидемиологических и других мероприятий, ведь данные животные могут быть разносчиками инфекционных заболеваний, да и просто могут покусать. С наступлением учебного года в город вернулись дети, которые рискуют стать объектом нападения и собак, и крыс. Поэтому сегодня важно выяснить, какие мероприятия проводятся властями города по устранению этих угроз».



