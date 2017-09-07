Суд в Волгограде приговорил к 4,5 годам застройщика-растратчика

К 4,5 годам лишения свободы приговорил Краснооктябрьский районный суд Владислава Высокова, бывшего директора ООО «Волгостройгрупп г.Волгограда». Как сообщили ИА «Высота 102» в областной прокуратуре, он признан виновным в присвоении денежных средств в особо крупном размере с использованием своего положения и злоупотреблении полномочиями.

Речь идет о 2,2 млн рублей, которые поступили на расчетный счёт ООО «Волгостройгрупп г. Волгограда» от участников долевого строительства жилья, в Краснооктябрьском районе города-героя. А бывший руководитель компании их растратил. Доказали правоохранители и нецелевое использование средств дольщиков. Из-за действий осужденного была затянута сдача в эксплуатацию многоквартирного дома № 64 по улице Репина.

Свою вину осужденный не признал, а приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



