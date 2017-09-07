Получивший 50 тысяч долларов взятки профессор предстанет перед судом в Волгограде

В Ворошиловский суд Волгограда направлено уголовное дело о взятке, полученной бывшим заместителем директора по научной работе ИАиС ВолгГТУ Александром Богомоловым, сообщили ИА «Высота 102» в областной прокуратуре. Обвиняемый свою вину не признает. Напомним, что в январе Александр Богомолов был задержан по подозрению в получении взятки в 50 тысяч долларов. За эти деньги он обещал содействие одному из соискателей в получении степени доктора наук.

По данным следствия, в 2005 году подозреваемый предложил своему приятелю помощь в получении научной степени доктора наук за 50 тысяч долларов. При этом профессор, являясь председателем диссертационного совета, гарантировал, что сможет решить вопрос даже с высшей аттестационной комиссией города Москвы. «Оплата» производилась в рассрочку. В 2006 и 2009 годах будущий ученый передал благодетелю по 10 тысяч долларов, спустя 4 года – еще 450 тысяч рублей, а вот последние две встречи, 20 декабря прошлого года и 12 января текущего, проходили уже под контролем правоохранителей, которые зафиксировали передачу 15 тысяч долларов представителю вуза.

В операции по изобличению подозреваемого участвовали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Волгограду.