|Общество
|07.09.2017 15:45
В Волгограде жильцы отстаивают свои дизайн-проекты обустройства дворов
Сегодня активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта проверили один из жилых кварталов в центре Волгограде, где полным ходом идут работы по ремонту дворовой территории в рамках программы "Благоустройство городской среды". Как сообщает ИА "Высота 102", вместе с "фронтовиками" проверить ход работ и пообщаться с активными жильцами пришли представители районной администрации, муниципального учреждения "Комдорстрой" - заказчик работ, а также разработчики проектной документации и подрядчики. Причиной для визита ревизоров послужили обращения собственников квартир в многоквартирных домах №20 по улице Мира и №10 по улице Комсомольская по поводу проводимого ремонта и благоустройства.
Как выяснили проверяющие, претензий к подрядчикам, которые непосредственно занимаются ремонтом, у жителей нет. Есть замечания к рабочей документации, которая, по словам людей, не совсем соответствует дизайн-проекту, разработанному непосредственно жильцами и коммунальщиками. Расхождения, как правило, касаются мест обустройства парковочных карманов и детских площадок. Так, по словам председателя совета дома №10 по улице Комсомольская Натальи Леоновой, жильцы дома на общем собрании согласовали новое место расположения парковочных карманов, составили и утвердили схему, направили ее заказчику, но в рабочую документацию она почему-то не попала. Похожие проблемы испытывают и жильцы дома №20 по улице Мира.
Председатель совета дома Валерий Усков посетовал, что люди подошли к разработке дизайн-проекта творчески, все детально продумали и прописали, но в проектной документации многое не увидели. Заместитель руководителя МУ "Комдорстрой" Александр Хабаров пояснил, что такие отклонения случаются. Жильцы, как правило, не учитывают расположение инженерных сетей, что и становится основной причиной несоответствия рабочей документации дизайн-проекту. Хабаров заверил, что все замечания жильцов, которые прозвучали на сегодняшней встрече, будут оперативно рассмотрены и, если это возможно, решены. В целом, отметил Хабаров, работы по ремонту и благоустройству дворов в центральной части Волгограда идут по графику и должны завершиться к 1 октября.
Как ранее сообщало информагентство, капитальное преображение ожидает порядка 20 дворов, расположенных на улицах Чуйкова, Советская, Мира, Пушкина, Аллеи Героев и 13-ой Гвардейской, Комсомольской и др. На эти цели из бюджета Волгограда было направлено почти 25,5 миллиона рублей субсидии на поддержку программы формирования современный городской среды на 2017 год. Помимо основного проезда, ремонту также подлежат детские площадки, площадки под мусоросборочные контейнеры и подъезды к гаражам.
Напомним, ремонт дорог и благоустройство в жилых кварталах Волгограда в прошлом году проводился по программе "Наш двор - наш дом", которая стартовала перед выборами в Госдуму в 2016 году. Тогда из 58 волгоградских дворах отремонтировали асфальтовое покрытие, в 67 — установили детские игровые площадки. В 2016 году на реализацию программы "Наш двор - наш дом" в Волгограде было направлено 300 млн рублей. В 2017 году реализация проекта продолжается, но уже с финансированием в размере 500 млн рублей и в рамках муниципальной программы.
Экс-глава Городищенского района Волгоградской области попросил суд не наказывать его строго
Депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова: Законы могут быть непопулярными, но жизненно важными для людей
«Взгляд с Высоты»: Опасное «белое море» волгоградского «Химпрома» - миф или реальность?
Бывший глава Городищенского района и председатель районной думы Сергей Мамонтов выступил в суде с последним словом....
Гость программы «Я так думаю» - Татьяна Цыбизова, депутат Государственной думы от Волгоградской области. Парламентарий объяснила, в чем она...
«Ситуация на «Химпроме» стабилизирована, есть предпосылки для начала реализации инвестиционных проектов» - так было заявлено на...
|Аналитика
|07.09.2017 20:00
«Высота 102 ТВ»: Борьба с коррупцией в регионе остается принципиальной задачей для СУ СК РФ по Волгоградской области
Смотрите сегодня в программе: профессионалов СУ СК РФ по Волгоградской области поздравили и отметили наградами по случаю 10-летия ведомства. Резонансное дело профессора волгоградского вуза направлено в суд: доктора наук обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Опаснее, чем «белое море»?: многочисленные цистерны на железнодорожных путях у завода «Химпром» вызывают беспокойство специалистов, знакомых с ситуацией. «Благоустройство городской среды»: активные жители дворов Центрального района Волгограда придирчиво следят за ходом работ. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин»...
Прочитана: 3321 раз
|Газетный киоск
|07.09.2017 18:15
Ростов-на-Дону, 7 сентября, ИНТЕРФАКС-ЮГ и Северный Кавказ Арбитражный суд Волгоградской области продлил процедуру конкурсного производства в ЗАО "Волгоградский металлургический завод «Красный октябрь» (ВМЗКО) на 5 месяцев, следует из материалов суда. На заседании 4 сентября суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего о продлении процедуры в связи с незавершенностью всех мероприятий, предусмотренных законом о банкротстве. Отчет конкурсного управляющего назначен на 5 февраля 2018 года.
Прочитана: 1018 раз
|Общество
|07.09.2017 18:10
Директор ГКУ «Казачий центр государственной службы» Александр Кривенцев уволен с поста руководителя учреждения. Как рассказал ИА "Высота 102" сам Александр Анатольевич, контракт с ним расторгнут по инициативе работодателя – комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области – без объяснения причин. Александр Кривинцев является атаманом Волгоградского казачьего круга. В 2013 году в отношении Александра Кривенцева возбуждали уголовное дело по подозрению в причастности к внесению «мертвых душ» в список дружинников, чья работа оплачивалась из бюджета. Однако дело потом было прекращено. Между тем, КСП Волгоградской области в 2016 году по результатам проверки ГКУ «Казачий центр государственной службы» выявила нарушения бюджетной отчетности в...
Прочитана: 3463 раз
|Общество
|07.09.2017 17:58
Сегодня первая гуманитарная помощь отправляется из республики Дагестан жителям Ростова-на-Дону и Волгоградской области, пострадавшим от крупных пожаров. Помощь оказана из резервного фонда правительства Дагестана. По данным главного управления МЧС России по республике, - сообщает ИА «Высота 102», - доставка гуманитарной помощи осуществляется личным составом и техникой. Как заявили в МЧС, сотрудники чрезвычайного ведомства республики неоднократно участвуют в доставке гуманитарной помощи, в том числе предметов мебели, пострадавшим в различных регионах России.
Прочитана: 370 раз
|Культура
|07.09.2017 17:45
К празднованию 428-летия Волгограда музей-заповедник «Сталинградская битва» подготовил более десяти мероприятий. Они пройдут при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества в музее-панораме «Сталинградская битва», Мемориально-историческом музее и в музее «Память». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе учреждения. Всех желающих волгоградцев и гостей города-героя приглашают отправиться в пешеходную экскурсию с игровыми элементами – «Старый Царицын», пройти квест «Старый дом загадок полон», принять участие в мастер-классе по изготовлению бумажных солдатиков и посетить объекты музея-заповедника. Праздничные мероприятия пройдет в течение двух дней, 9 и 10 сентября с 10:00 до 20:00. Подробную программу всех событий можно узнать...
Прочитана: 718 раз
|Происшествия
|07.09.2017 17:40
По подозрению в причастности к многомиллионному хищению средств дольщиков в Волгограде задержан гендиректор ЗАО "ЮнижСтрой" Юрий Корольков. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, Корольков задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу. Юрий Корольков, напомним, уже является фигурантом ряда уголовных дел, а его компания давно снискала славу недобросовестного застройщика. По материалам дела, ЗАО "ЮнижСтрой" в срок до марта 2012 года должен был ввести в эксплуатацию в Дзержинском районе Волгограда многоквартирный дом, а затем в течение двух месяцев передать его дольщикам...
Прочитана: 4584 раз
|Происшествия
|07.09.2017 17:29
Полицейские задержали сегодня 37 граждан Узбекистана, которые незаконно трудились на полях вблизи хутора Степной Городищенского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, проверка показала, что у 33 иностранных граждан не было патентов - разрешений на трудовую деятельность, 6 человек находились на территории Российской Федерации незаконно. А еще 21 человек указали иную, не связанную с работой, цель пребывания в стране. Все нарушители привлечены к административной ответственности. В ближайшее время 6 граждан Узбекистана предстанут перед судом, который решит вопрос об их выдворении за пределы России.
Прочитана: 811 раз
|Телеком
|07.09.2017 16:24
«Ростелеком» выступит партнером ежегодного фестиваля уличных танцев «Сила стиля», который состоится в воскресенье 10 сентября в 15 часов на верхней террасе набережной у памятника Герою Советского Союза летчику Хользунову В.С. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на общегородском праздничном мероприятии будет открыт уличный павильон «Ростелекома», где специалисты компании продемонстрируют горожанам безграничные возможности «Интерактивного ТВ» и расскажут обо всех преимуществах популярной услуги. Также можно будет получить консультацию о новых тарифах, узнать о скидках, акционных предложениях и прямо на месте подключить услуги оператора. Для детей будет организована интерактивная площадка с аквагримом, конкурсами, играми и воздушными шарами. ...
Прочитана: 372 раз
|Общество
|07.09.2017 16:01
Дзержинский районный суд запретил доступ к сайту, где размещалась информация о способах уклонения от призыва и предложения о покупке военного билета. Как сообщили ИА «Высота 102» в областной прокуратуре, суд признал, что размещенные на сайте данные популяризуют уклонение от призыва и создают ложные представления о воинской службе у посетителей интернет-ресурса. И подталкивают молодых людей к неисполнению конституционного долга и обязанности граждан Российской Федерации по защите Отечества.
Прочитана: 783 раз
|Экология
|07.09.2017 15:46
На территории Парка героев-летчиков в Дзержинском районе Волгограда гуляют полчища крыс. Об этом ИА «Высота 102» заявили активисты ОНФ, которые в рамках проекта «Генеральная уборка» провели рейд по выявлению несанкционированных свалок. На берегу водоема, где местные жители гуляют с детьми, были обнаружены стаи крыс, которые заполонили берег пруда. Как рассказали молодые мамы, они опасаются подходить к водоему, чтобы вместе с детьми покормить уток, которые прилетают сюда из года в год, и давно стали любимцами местных жителей и...
Прочитана: 1798 раз
|Расследования
|07.09.2017 15:40
К 4,5 годам лишения свободы приговорил Краснооктябрьский районный суд Владислава Высокова, бывшего директора ООО «Волгостройгрупп г.Волгограда». Как сообщили ИА «Высота 102» в областной прокуратуре, он признан виновным в присвоении денежных средств в особо крупном размере с использованием своего положения и злоупотреблении полномочиями. Речь идет о 2,2 млн рублей, которые поступили на расчетный счёт ООО «Волгостройгрупп г. Волгограда» от участников долевого строительства жилья, в Краснооктябрьском районе города-героя. А бывший руководитель компании их растратил. Доказали правоохранители и нецелевое использование средств дольщиков. Из-за действий осужденного была затянута сдача в эксплуатацию многоквартирного дома № 64 по улице Репина. Свою вину осужденный не признал, а...
Прочитана: 1465 раз
|Расследования
|07.09.2017 15:39
Пять лет лишения свободы грозит 37-летней жительнице станицы Сиротино Иловлинского района за поджог жилых домов. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре Волгоградской области, в первом случае она подожгла дом соседей, с которыми находилась в ссоре. На преступление она пошла ночью, вооружившись спичками и бумагой. В результате частный дом полностью сгорел, а проживающей в нем семейной паре чудом удалось спастись. Аналогичным образом женщина подожгла и дом своего отчима, на которого затаила обиду. Домовладение полностью сгорело, мужчине также удалось спастись. Судебно-психиатрическая экспертиза признала женщиной вменяемой. Она находится под стражей.
Прочитана: 1498 раз
|Астрахань
|07.09.2017 15:33
Сегодня в Астраханской области в районе села Солодники Черноярского района начались поиски 60-летнего жителя г. Волгограда, который накануне ловил рыбу в лодке на реке Дубовка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе МЧС по региону, это не первый подобный случай за последнюю неделю. 3 сентября в этом же Черноярском районе на реке Каменноярская Воложка при рыбной ловле на резиновой лодке также пропал житель Волгограда. Его тело было извлечено из воды 5 сентября. В настоящее время на месте происшествия – реке Дубовка - работает следственно-оперативная группа Черноярского района. ...
Прочитана: 2860 раз
|Борьба с коррупцией
|07.09.2017 15:00
В Ворошиловский суд Волгограда направлено уголовное дело о взятке, полученной бывшим заместителем директора по научной работе ИАиС ВолгГТУ Александром Богомоловым, сообщили ИА «Высота 102» в областной прокуратуре. Обвиняемый свою вину не признает. Напомним, что в январе Александр Богомолов был задержан по подозрению в получении взятки в 50 тысяч долларов. За эти деньги он обещал содействие одному из соискателей в получении степени доктора наук. По данным следствия, в 2005 году подозреваемый предложил своему приятелю помощь в получении научной степени доктора наук за 50 тысяч долларов. При этом профессор, являясь председателем диссертационного совета, гарантировал, что...
Прочитана: 4656 раз
|Общество
|07.09.2017 14:01
Впервые Волгоградский опорный технический университет, единственный из всех высших учебных заведений региона, попал в 14-й ежегодный рейтинг лучших университетов мира 2018 по версии издания Times Higher Education (THE). Среди ведущих мировых вузов Волгоградский техуниверситет занял позицию 1001+, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВолгГТУ. В мировом рейтинге представлено 27 российских вузов, среди них самую высокую позицию – 194 место занимает Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Перечень лучших вузов THE – один из самых известных международных рейтингов. Он является результатом глобального исследования высших учебных заведений всего мира. Рейтинг рассчитывается ежегодно...
Прочитана: 1087 раз
7 сентября 20:00
7 сентября 18:15
7 сентября 18:10
7 сентября 17:58
7 сентября 17:45
7 сентября 16:24
7 сентября 16:01
7 сентября 15:46
7 сентября 15:45
В Волгограде жильцы отстаивают свои дизайн-проекты обустройства дворов 8
7 сентября 15:40
7 сентября 15:33
7 сентября 15:00
7 сентября 12:39
7 сентября 11:40
Общество
7 сентября 18:10
7 сентября 17:58
7 сентября 16:01
7 сентября 15:45
В Волгограде жильцы отстаивают свои дизайн-проекты обустройства дворов 8
7 сентября 12:39
7 сентября 10:57
6 сентября 11:21
6 сентября 11:05
6 сентября 10:29
4 сентября 17:59
4 сентября 17:51
4 сентября 17:30
3 сентября 12:02
2 сентября 19:42
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 7 Сентября, Чт
Волгоград
Пасмурно, температура 19..21 С, давление 742..744 мм рт.ст., ветер Западный, 3 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
7 Сентября, Чт
|1 $
|57.3387 руб.
|1 €
|68.4165 руб.
|1 GBP
|74.7869 руб.
|1 CHF
|60.1098 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 22609
«Высота 102 ТВ»: Травля чиновниками законных владельцев земли в поселке Волгоградской области продолжается7
Просмотров: 15109
«Высота 102 ТВ»: Делегация КНР запечатлела роскошь триумфального зала музея-панорамы «Сталинградская битва»4
Просмотров: 13179
Первое заседание по делу об отъеме земли у жителей Колхозной Ахтубы Волгоградской области отложили70
Просмотров: 7131
Просмотров: 6995
Просмотров: 5585
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +99 / 7-
Губернатор Волгоградской области поручил приостановить иски против владельцев земли в Колхозной Ахтубе
Рекомендации: +81 / 8-
Рекомендации: +74 / 5-
Рекомендации: +72 / 4-
Жители Колхозной Ахтубы Волгоградской области: «У нас появилась надежда сохранить нашу землю и дома!»
Рекомендации: +58 / 4-
Рекомендации: +43 / 6-
Рекомендации: +38 / 4-
Рекомендации: +36 / 4-
Рекомендации: +32 / 9-
Рекомендации: +29 / 1-