







Сегодня активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта проверили один из жилых кварталов в центре Волгограде, где полным ходом идут работы по ремонту дворовой территории в рамках программы "Благоустройство городской среды". Как сообщает ИА "Высота 102", вместе с "фронтовиками" проверить ход работ и пообщаться с активными жильцами пришли представители районной администрации, муниципального учреждения "Комдорстрой" - заказчик работ, а также разработчики проектной документации и подрядчики. Причиной для визита ревизоров послужили обращения собственников квартир в многоквартирных домах №20 по улице Мира и №10 по улице Комсомольская по поводу проводимого ремонта и благоустройства.













Как выяснили проверяющие, претензий к подрядчикам, которые непосредственно занимаются ремонтом, у жителей нет. Есть замечания к рабочей документации, которая, по словам людей, не совсем соответствует дизайн-проекту, разработанному непосредственно жильцами и коммунальщиками. Расхождения, как правило, касаются мест обустройства парковочных карманов и детских площадок. Так, по словам председателя совета дома №10 по улице Комсомольская Натальи Леоновой, жильцы дома на общем собрании согласовали новое место расположения парковочных карманов, составили и утвердили схему, направили ее заказчику, но в рабочую документацию она почему-то не попала. Похожие проблемы испытывают и жильцы дома №20 по улице Мира.













Председатель совета дома Валерий Усков посетовал, что люди подошли к разработке дизайн-проекта творчески, все детально продумали и прописали, но в проектной документации многое не увидели. Заместитель руководителя МУ "Комдорстрой" Александр Хабаров пояснил, что такие отклонения случаются. Жильцы, как правило, не учитывают расположение инженерных сетей, что и становится основной причиной несоответствия рабочей документации дизайн-проекту. Хабаров заверил, что все замечания жильцов, которые прозвучали на сегодняшней встрече, будут оперативно рассмотрены и, если это возможно, решены. В целом, отметил Хабаров, работы по ремонту и благоустройству дворов в центральной части Волгограда идут по графику и должны завершиться к 1 октября.

Как ранее сообщало информагентство, капитальное преображение ожидает порядка 20 дворов, расположенных на улицах Чуйкова, Советская, Мира, Пушкина, Аллеи Героев и 13-ой Гвардейской, Комсомольской и др. На эти цели из бюджета Волгограда было направлено почти 25,5 миллиона рублей субсидии на поддержку программы формирования современный городской среды на 2017 год. Помимо основного проезда, ремонту также подлежат детские площадки, площадки под мусоросборочные контейнеры и подъезды к гаражам.













Напомним, ремонт дорог и благоустройство в жилых кварталах Волгограда в прошлом году проводился по программе "Наш двор - наш дом", которая стартовала перед выборами в Госдуму в 2016 году. Тогда из 58 волгоградских дворах отремонтировали асфальтовое покрытие, в 67 — установили детские игровые площадки. В 2016 году на реализацию программы "Наш двор - наш дом" в Волгограде было направлено 300 млн рублей. В 2017 году реализация проекта продолжается, но уже с финансированием в размере 500 млн рублей и в рамках муниципальной программы.



