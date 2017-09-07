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Общество
 07.09.2017 14:01

Волгоградский опорный техуниверситет признан на самом высоком международном уровне



Впервые Волгоградский опорный технический университет, единственный из всех высших учебных заведений региона, попал в 14-й ежегодный рейтинг лучших университетов мира 2018 по версии издания Times Higher Education (THE).  Среди ведущих мировых вузов Волгоградский техуниверситет занял позицию 1001+, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВолгГТУ. В мировом рейтинге представлено 27 российских вузов, среди них самую высокую позицию – 194 место занимает Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. 



Перечень лучших вузов THE – один из самых известных международных рейтингов. Он является результатом глобального исследования высших учебных заведений всего мира. 
Рейтинг рассчитывается ежегодно по методике британского издания Times Higher Education при участии информационной группы Thomson Reuters и считается одним из наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов. 
В настоящее время рейтинги THE интегрированы в правительственную политику и стратегические планы учебных заведений по всему миру. 
Справка:
Президент России Владимир Путин, представляя программу государственной поддержки крупнейших российских вузов «5-100», поставил перед образовательным сообществом страны задачу: повысить престижность российского высшего образования и вывести не менее пяти университетов из числа участников проекта в сотню лучших вузов трёх авторитетных мировых рейтингов,  в частности Times Higher Education.
Из 18 российских вузов, вошедших в TOP-1000 рейтинга лучших университетов мира 2018, 12 – участники проекта «5-100». 

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Директор ГКУ «Казачий центр государственной службы» Александр Кривенцев уволен с поста руководителя учреждения. Как рассказал ИА "Высота 102" сам Александр Анатольевич, контракт с ним расторгнут по инициативе работодателя – комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области – без объяснения причин. Александр Кривинцев является атаманом Волгоградского казачьего круга. В 2013 году в отношении Александра Кривенцева возбуждали уголовное дело по подозрению в причастности к внесению «мертвых душ» в список дружинников, чья работа оплачивалась из бюджета. Однако дело потом было прекращено.  Между тем, КСП Волгоградской области в 2016 году по результатам проверки ГКУ «Казачий центр государственной службы» выявила  нарушения бюджетной отчетности в...
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Культура 07.09.2017 17:45

Музей-заповедник «Сталинградская битва» подготовил ко Дню города праздничные мероприятия К празднованию 428-летия Волгограда  музей-заповедник «Сталинградская битва»  подготовил  более десяти  мероприятий. Они пройдут при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества в музее-панораме «Сталинградская битва», Мемориально-историческом музее и в музее «Память». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе учреждения. Всех желающих волгоградцев и гостей города-героя приглашают отправиться в пешеходную экскурсию с игровыми элементами – «Старый Царицын», пройти квест «Старый дом загадок полон», принять участие в мастер-классе по изготовлению бумажных солдатиков и посетить объекты музея-заповедника. Праздничные мероприятия пройдет в течение двух дней, 9 и 10 сентября с 10:00 до 20:00. Подробную программу всех событий можно узнать...
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По подозрению в причастности к многомиллионному хищению средств дольщиков в Волгограде задержан гендиректор ЗАО "ЮнижСтрой" Юрий Корольков. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, Корольков задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу. Юрий Корольков, напомним, уже является фигурантом ряда уголовных дел, а его компания давно снискала славу недобросовестного застройщика.  По материалам дела, ЗАО "ЮнижСтрой" в срок до марта 2012 года должен был ввести в эксплуатацию в Дзержинском районе Волгограда многоквартирный дом, а затем в течение двух месяцев передать его дольщикам...
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Происшествия 07.09.2017 17:29

Полицейские задержали сегодня 37 граждан Узбекистана, которые незаконно трудились на полях вблизи хутора Степной Городищенского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, проверка показала, что у 33 иностранных граждан не было патентов - разрешений на трудовую деятельность, 6 человек находились на территории Российской Федерации незаконно. А еще 21 человек указали иную, не связанную с работой, цель пребывания в стране. Все нарушители привлечены к административной ответственности. В ближайшее время 6 граждан Узбекистана предстанут перед судом, который решит вопрос об их выдворении за пределы России.
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Телеком 07.09.2017 16:24

В Волгограде «Ростелеком» в День города покажет свои возможности «Ростелеком» выступит партнером ежегодного фестиваля уличных танцев «Сила стиля», который состоится в воскресенье 10 сентября в 15 часов на верхней террасе набережной у памятника Герою Советского Союза летчику Хользунову В.С. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на общегородском праздничном мероприятии будет открыт уличный павильон «Ростелекома», где специалисты компании продемонстрируют горожанам безграничные возможности «Интерактивного ТВ» и расскажут обо всех преимуществах популярной услуги. Также можно будет получить консультацию о новых тарифах, узнать о скидках, акционных предложениях и прямо на месте подключить услуги оператора. Для детей будет организована интерактивная площадка с аквагримом, конкурсами, играми и воздушными шарами.  ...
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Общество 07.09.2017 16:01

Дзержинский районный суд запретил доступ к сайту, где размещалась информация о способах уклонения от призыва и предложения о покупке военного билета. Как сообщили ИА «Высота 102» в областной прокуратуре, суд признал, что размещенные на сайте данные популяризуют уклонение от призыва и создают ложные представления о воинской службе у посетителей интернет-ресурса. И подталкивают молодых людей к неисполнению конституционного долга и обязанности граждан Российской Федерации по защите Отечества. 
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Экология 07.09.2017 15:46

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Общество 07.09.2017 15:45

В Волгограде жильцы отстаивают свои дизайн-проекты обустройства дворов Сегодня активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта проверили один из жилых кварталов в центре Волгограде, где полным ходом идут работы по ремонту дворовой территории в рамках программы "Благоустройство городской среды". Как сообщает ИА "Высота 102", вместе с "фронтовиками" проверить ход работ и пообщаться с активными жильцами пришли представители районной администрации, муниципального учреждения "Комдорстрой" - заказчик работ, а также разработчики проектной документации и подрядчики. Причиной для визита ревизоров послужили обращения собственников квартир в многоквартирных домах №20 по улице Мира и №10 по улице Комсомольская по поводу проводимого ремонта и благоустройства.  Как...
Прочитана: 1449 раз
Расследования 07.09.2017 15:40

К 4,5 годам лишения свободы приговорил Краснооктябрьский районный суд Владислава Высокова, бывшего директора ООО «Волгостройгрупп г.Волгограда». Как сообщили ИА «Высота 102» в областной прокуратуре, он признан виновным в присвоении денежных средств в особо крупном размере с использованием своего положения и злоупотреблении полномочиями. Речь идет о 2,2 млн рублей, которые поступили на расчетный счёт ООО «Волгостройгрупп г. Волгограда» от участников долевого строительства жилья, в Краснооктябрьском районе города-героя. А бывший руководитель компании их растратил. Доказали правоохранители и нецелевое использование средств дольщиков. Из-за действий осужденного была затянута сдача в эксплуатацию многоквартирного дома № 64 по улице Репина. Свою вину осужденный не признал, а...
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Расследования 07.09.2017 15:39

Пять лет лишения свободы грозит 37-летней жительнице станицы Сиротино Иловлинского района за поджог жилых домов. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре Волгоградской области, в первом случае она подожгла дом соседей, с которыми находилась в ссоре. На преступление она пошла ночью, вооружившись спичками и бумагой. В результате частный дом полностью сгорел, а проживающей в нем семейной паре чудом удалось спастись. Аналогичным образом женщина подожгла и дом своего отчима, на которого затаила обиду. Домовладение полностью сгорело, мужчине также удалось спастись. Судебно-психиатрическая экспертиза признала женщиной вменяемой. Она находится под стражей.  
Прочитана: 1498 раз
Астрахань 07.09.2017 15:33

В Астраханской области пропадают рыбаки из Волгограда Сегодня в Астраханской области в районе села Солодники Черноярского района начались поиски 60-летнего жителя г. Волгограда, который накануне ловил рыбу в лодке на реке Дубовка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе МЧС по региону, это не первый подобный случай за последнюю неделю. 3 сентября в этом же Черноярском районе на реке Каменноярская Воложка при рыбной ловле на резиновой лодке также пропал житель Волгограда. Его тело было извлечено из воды 5 сентября. В настоящее время на месте происшествия – реке Дубовка - работает следственно-оперативная группа Черноярского района. ...
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Борьба с коррупцией 07.09.2017 15:00

Получивший 50 тысяч долларов взятки профессор предстанет перед судом в Волгограде В Ворошиловский суд Волгограда направлено уголовное дело о взятке, полученной бывшим заместителем директора по научной работе ИАиС ВолгГТУ Александром Богомоловым, сообщили ИА «Высота 102» в областной прокуратуре. Обвиняемый свою вину не признает. Напомним, что в январе Александр Богомолов был задержан по подозрению в получении взятки в 50 тысяч долларов. За эти деньги он обещал содействие одному из соискателей в получении степени доктора наук. По данным следствия, в 2005 году подозреваемый предложил своему приятелю помощь в получении научной степени доктора наук за 50 тысяч долларов. При этом профессор, являясь председателем диссертационного совета, гарантировал, что...
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7 сентября 17:58
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