Волгоградский опорный техуниверситет признан на самом высоком международном уровне









Впервые Волгоградский опорный технический университет, единственный из всех высших учебных заведений региона, попал в 14-й ежегодный рейтинг лучших университетов мира 2018 по версии издания Times Higher Education (THE). Среди ведущих мировых вузов Волгоградский техуниверситет занял позицию 1001+, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВолгГТУ. В мировом рейтинге представлено 27 российских вузов, среди них самую высокую позицию – 194 место занимает Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.













Перечень лучших вузов THE – один из самых известных международных рейтингов. Он является результатом глобального исследования высших учебных заведений всего мира.

Рейтинг рассчитывается ежегодно по методике британского издания Times Higher Education при участии информационной группы Thomson Reuters и считается одним из наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов.

В настоящее время рейтинги THE интегрированы в правительственную политику и стратегические планы учебных заведений по всему миру.

Справка:

Президент России Владимир Путин, представляя программу государственной поддержки крупнейших российских вузов «5-100», поставил перед образовательным сообществом страны задачу: повысить престижность российского высшего образования и вывести не менее пяти университетов из числа участников проекта в сотню лучших вузов трёх авторитетных мировых рейтингов, в частности Times Higher Education.

Из 18 российских вузов, вошедших в TOP-1000 рейтинга лучших университетов мира 2018, 12 – участники проекта «5-100».



