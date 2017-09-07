Следователей Волгоградской области наградили в честь 10-летия СК России

Торжественное мероприятие в честь 10-летия со дня образования Следственного комитета РФ прошло сегодня в триумфальном зале музея – панорамы «Сталинградская битва», сообщает ИА «Высота 102». В 2007 году указом президента страны был создан Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации, затем ведомство стало самостоятельной структурой. Сотрудников СУ СК по Волгоградской области поздравили в лучших традициях города – героя. Солдаты роты Почетного караула внесли знамена, прозвучал гимн России, за эффективную совместную работу и профессионализм региональное следственное управление поблагодарили коллеги - силовики и руководители органов исполнительной и законодательной власти. Лучшим следователям были вручены ведомственные награды, грамоты и благодарности. В своей речи руководитель СУ СК РФ по Волгоградской области, генерал-лейтенант юстиции Михаил Музраев подчеркнул, что региональному управлению удается справляться с возрастающим объемом следственной работы при неизменной численности кадрового состава - 135 следователей. Это те люди, которые несут колоссальную нагрузку, ежедневно имея дело с тяжкими преступлениями. В поле зрения СК - коррупционеры, убийцы, маньяки, насильники. Результат работы - тысячи раскрытых преступлений. При всей специфике деятельности в СУ СК по Волгоградской области никогда не прячутся от журналистов и телекамер. В архиве ИА «Высота 102» хранятся сотни гигабайтов видеоматериалов о самых резонансных делах, над раскрытием которых работали волгоградские следователи. И эти люди действительно заслуживают слов признательности за свой очень нелегкий труд.



