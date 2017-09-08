По итогам лета Волгоградская область сдала экологические позиции

В экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации за три летних месяца Волгоградская область оказалась на 55-м месте среди 85 регионов по результатам природоохранного, промышленно-экологического и социально-экологического индексов, потеряв один пункт по сравнению с этим же периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», сообщает ИА «Высота 102».

Кроме того, Волгоградская область побила рекорд среди регионов ЮФО по сбросам загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты - 1269,92 млн кубических метров и оказалась «в лидерах» по выбросам в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников – свыше 160 тонн.

В основе расчета - оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах, сводки МЧС и Росгидромета, официальные сообщения региональных властей и природопользователей, жалобы жителей на «горячую линию» «Зеленого патруля», материалы собственных полевых исследований и т.д., - сообщили в пресс-службе общественной организации. По словам Андрея Нагибина, председателя правления «Зеленого патруля», члена общественного совета Росприроднадзора, в рамках Года экологии впервые было решено запросить у всех 85 регионов информацию об экологически значимых событиях, которые произошли за период с 1 июня по 31 августа. Однако лишь 45 субъектов прислали ответ на запрос, причем Волгоградской области в списке не оказалось.

В десятке лидеров по итогам лета 2017 года - Тамбовская область, республика Алтай, Алтайский край, Санкт-Петербург, Чувашская республика, Ульяновская область, Москва, Белгородская, Мурманская и Курская области. На последней позиции - Свердловская область. В десятке экологически неблагополучных Челябинская, Московская, Иркутская, Брянская области, Севастополь, Ленинградская область, республика Бурятия, Оренбургская область, Еврейская АО.