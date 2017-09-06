В Волгоградской области задержали пенсионерку-"щипача"

Женщину, подозреваемую в серии карманных краж, задержали сотрудники волжского уголовного розыска. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, злоумышленницей оказалась 60-летняя волгоградка. «Работала» пенсионерка в сетевых магазинах, торговых центрах, на рынках и других общественных местах. Отвлекая внимание жертвы, она похищала кошельки из сумок и карманов. А потерпевшие обнаруживали пропажу, когда воровка скрывалась из виду. Полицейские полагают, что ее жертвами стали несколько десятков человек.

Теперь пенсионерке-"щипачу" грозит до 5 лет тюрьмы.