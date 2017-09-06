«Сады Придонья» отметили юбилей вместе с потребителями









Поздравить с важным для Садов Придонья событием приехало около 300 человек – партнеры со всей России, а также из Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Италии, Швейцарии, Германии, Австрии, Израиля, Польши.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, среди приглашенных были и победители акции «Садам Придонья – 20 лет», которые с марта по июнь принимали участие в различных активностях на онлайн-площадках бренда «Сады Придонья» и были признаны настоящими экспертами компании. Надо отметить, что акция, посвященная юбилею компании, объединила порядка 30 тысяч человек. Напомним, что масштабный конкурс проходил в 4 этапа, в каждом из них проводились различные фотоконкурсы и викторины. Выиграли поездку на юбилей только восемь участников. Собравшись в Волгограде, они окунулись в череду разноформатных мероприятий от официально-деловых церемоний до культурно-развлекательных программ.

Одним из важных пунктов празднования юбилея для победителей акции стало посещение производства. Экскурсионные маршруты были сформированы таким образом, чтобы гости смогли увидеть и оценить масштаб индустриального комплекса «Садов Придонья», работу в садоводческих хозяйствах, попробовать новые продукты на дегустации, а также побывать на социальных объектах компании. На многих большое впечатление произвел медицинский центр, который отремонтировала и полностью оборудовала всем необходимым компания, а также новые коттеджи, построенные для сотрудников Садов Придонья.

Эксперты также приняли участие в торжественном открытии завода по переработке плодов и овощей на пюре и в числе первых побывали на высокотехнологичном производстве.

«Теперь я точно настоящий эксперт продукции компании «Сады Придонья», так как знаю ее не только на вкус, но и узнала все этапы производства, – поделилась впечатлениями победительница конкурса Анна Черникова. – Было очень масштабно, красиво и ярко».

Не обошлось и без подарков – участникам акции компания «Сады Придонья» преподнесла эксклюзивный нектар «Алыча-яблоко», который специально создан к юбилею компании.

Следующие конкурсные этапы, посвященные юбилею «Садов Придонья», стартуют в конце сентября.



