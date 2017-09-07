На дорогах Волгограда появится больше тысячи новых знаков

В пяти районах Волгограда установят новые дорожные знаки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, МБУ «Северное» выступило заказчиком данных работ, а всего на эти цели из бюджета выделено 8,4 миллиона рублей. Как следует из технической документации, новые дорожные знаки появятся в пяти районах города: в Центральном, Дзержинском, Ворошиловском, Кировском и Тракторозаводском, но не на всех улицах. Так, дорожные указатели установят на ул. Невской, Комсомольской, Исторической, Рабоче-Крестьянской, Кирова и Латошинской. Но и на этих магистралях выберут лишь определенные участки. Больше всего знаков появится на улице Рабоче-Крестьянской – почти 500 штук. Работы должны быть выполнены к декабрю этого года.



