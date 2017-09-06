|Общество
|07.09.2017 10:57
В трех районах Волгоградской области рожают за весь регион
В Волгоградской области за 2016 год численность населения составляла 2 миллиона 535 тысяч 200 человек. При этом сохранилась тенденция естественной убыли населения: так, на тысячу жителей убыль составила 2,5 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на основные демографические показатели муниципальных образований Волгоградской области за 2016 год, опубликованные Волгоградстатом. Неутешительна статистика и по миграции: убыль составила 1,8 человек. Порадовать могут только, пожалуй, данные по бракам и разводам: первых оказалось больше – 6 браков на тысячу населения и 4,1 разводов соответственно.
Между тем, самыми благополучными по рождаемости являются лишь три муниципальных образования региона – это Быковский, Палласовский и Городищенский районы. Здесь зарегистрирован хоть и небольшой, но все-таки прирост населения. Самыми «вымирающими» можно назвать Даниловский, Еланский, Новоаннинский, Руднянский и Урюпинский районы. В Волгограде также зарегистрирована естественная убыль населения – 1,7 человек на тысячу. А вот по миграционному приросту областной центр показал плюс – 1,1 человек на тысячу населения.
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«Ситуация на «Химпроме» стабилизирована, есть предпосылки для начала реализации инвестиционных проектов» - так было заявлено на...
|Происшествия
|07.09.2017 11:40
Женщину, подозреваемую в серии карманных краж, задержали сотрудники волжского уголовного розыска. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, злоумышленницей оказалась 60-летняя волгоградка. «Работала» пенсионерка в сетевых магазинах, торговых центрах, на рынках и других общественных местах. Отвлекая внимание жертвы, она похищала кошельки из сумок и карманов. А потерпевшие обнаруживали пропажу, когда воровка скрывалась из виду. Полицейские полагают, что ее жертвами стали несколько десятков человек. Теперь пенсионерке-"щипачу" грозит до 5 лет тюрьмы.
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|Экономика
|07.09.2017 11:31
Поздравить с важным для Садов Придонья событием приехало около 300 человек – партнеры со всей России, а также из Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Италии, Швейцарии, Германии, Австрии, Израиля, Польши. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, среди приглашенных были и победители акции «Садам Придонья – 20 лет», которые с марта по июнь принимали участие в различных активностях на онлайн-площадках бренда «Сады Придонья» и были признаны настоящими экспертами компании. Надо отметить, что акция, посвященная юбилею компании, объединила порядка 30 тысяч человек. Напомним, что масштабный конкурс проходил в 4 этапа, в каждом из них проводились различные фотоконкурсы и...
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|Экология
|07.09.2017 10:02
На подъездных путях Волгоградского завода «Химпром» уже многие годы стоят сотни цистерн с отходами производства. Как сообщил ИА «Высота 102» заслуженный химик России, заместитель директора ПО «Химпром» с 1987 по 1990 годы Олег Болотин, таково наследие руководителей-временщиков, которые "рулили" на предприятии в последние годы его работы. «В какой цистерне, что накоплено, - я думаю, никто не скажет сегодня. Там могут находиться самые разнообразные отходы производства - от кубовых до химзагрязненных стоков самого разного класса опасности, включая серную кислоту. Если емкости прохудятся, появится угроза розлива вредных веществ», - заявил Болотин. Об этой проблеме, по словам Болотина, руководители...
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|Происшествия
|07.09.2017 09:15
Женщина и двое детей, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения маршрутного такси №21 и легкового автомобиля в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, ДТП произошло сегодня утром на улице Пушкина. С места происшествия в больницу доставлена 60-летняя женщина. Двое детей 4 и 6 лет получили ушибы, но их госпитализация не потребовалась.
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|Расследования
|07.09.2017 08:54
Трое волгоградцев задержаны по подозрению в разбойном нападении, совершенном ими в Светлоярском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, подозреваемыми оказались 21-летний студент одного из вузов города-героя и двое безработных, 23 и 24 лет. Задержанные арестованы. В совершенном преступлении они сознались. Молодые люди рассказали следователям, что надеялись найти в банкомате крупную сумму. Сейчас против них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ – «Разбой». Следствие ведут сотрудники отдела МВД России по Светлоярскому району.В розыск объявлен и предполагаемый организатор преступления: Омаров Мустафа Шамильевич, 1988 года рождения, уроженец Астраханской области. Приметы: на вид 25-28 лет,...
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|Происшествия
|07.09.2017 08:12
Накануне в селе Раздольное Николаевского района Волгоградской области в результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, машина под управлением 36-летнего водителя врезалась в лошадь. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей лица. Он госпитализирован в районную больницу. О том, выжила ли лошадь, не сообщается.
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|Аналитика
|06.09.2017 20:02
Смотрите сегодня в программе: проект закона об изменении организационно-правовой формы государственных унитарных предприятий на подходе к рассмотрению депутатами Волгоградской областной думы. Заседание отложено: первые иски об отъеме земли у жителей поселка Колхозная Ахтуба Среднеахтубинского района попытались начать рассматривать в суде. Год экологии не стал исключением: в неизменных кучах мусора встречает завершение пляжного сезона одно из самых популярных мест отдыха у хутора Бобры. Мошенников с артистическими способностями вычислили оперативники отдела «К» ГУ МВД РФ по Волгоградской области: отец и сын из Волгограда обманывали жителей Ростовской области. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно,...
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|Здравоохранение
|06.09.2017 18:06
В государственные медицинские учреждения области поступили гриппозные вакцины для детей и взрослых «Совигрипп» и «Ультрикс» в объеме 855500 доз – это 82,8% от заявленного количества. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, в состав вакцин входят штаммы вирусов гриппа А/Michigan/45/2015 (H1N1), который подобен штамму A/Калифорния («свиной грипп»), А/Hong Kong/4801/2014 (H3N2), В/Brisbane/60/2008. Таким образом, в регионе предприняли меры защиты сразу от нескольких видов гриппа: «свиного», «Гонконгского» и Брисбен-гриппа. «Свиной» и «гонконгский» грипп для нашей области отнюдь не в новинку. А вот Брисбен-гриппа стоит опасаться особенно. Из открытых источников известно, что эпидемия Брисбен-гриппа, которая бушевала в...
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|Спорт
|06.09.2017 17:51
Победой «Ротора» завершилась игра с санкт-петербургской командой «Зенит-2». Матч 12 тура ФНЛ прошел на волгоградском стадионе «Зенит», сообщает ИА "Высота 102". В первом тайме обе команды показали свое упорство и волю к победе. После краткого перерыва вперед вырвался «Зенит-2». На 28 минуте гол в ворота хозяев поля забил петербургский форвард Андрей Панюков. Но совсем скоро спортивная фортуна отвернулась от гостей из северной столицы. На 31 минуте нападающий волгоградцев Максим Вотинов забил ответный мяч, он же на 41 минуте дублем развил успех своей команды. К концу тайма счет на табло показывал 2:1 в пользу «Ротора». Второй тайм также остался за футболистами...
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|Экономика
|06.09.2017 16:38
Инспекция государственного надзора Волгоградской области просит приостановить деятельность ООО «ДомСтройИнвест» по привлечению средств дольщиков сроком на три месяца. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу арбитражного суда Волгоградской области, ООО «ДомСтройИнвест» является застройщиком многоквартирного жилого дома № 1 по ул. Хорошева и ул. Космонавтов в 132 мкр. Дзержинского района Волгограда, которое ведется с привлечением средств участников долевого строительства. Согласно представленной отчетности застройщика за I квартал 2017 года первоначальный срок передачи объектов долевого строительства определен до 31 марта 2017 года. Вместе с тем застройщик в пределах установленного срока передачи объекта такую обязанность не исполнил. Впоследствии компания перенесла срок ввода...
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|Астрахань
|06.09.2017 16:08
В Астраханской области задержана межрегиональная организованная группа, которая занималась сбытом контрафактной алкогольной продукции. В ОПГ входили местные жители и уроженцы Волгоградской области. Данный факт выявлен сотрудниками УФСБ и УМВД России по Астраханской области, - сообщает ИА «Астрахань 24». По данным регионального следственного управления, организатор - житель Астрахани - создал группу, чтобы продавать суррогат через собственные магазины. Судебно-химические и пищевые исследования определили точный состав жидкости, который не соответствует ГОСТам и представляет опасность для жизни и здоровья людей. В ходе обысков изъято более 7 тысяч 700 литров алкоголя с признаками контрафакта из Волгоградской области и кавказских республик....
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|Телеком
|06.09.2017 16:06
«Ростелеком» запускает акцию «Телефон в комплекте». При подключении или переходе на тарифный план «Безлимитный», «Безлимитная Россия» или «Безлимитный регион» пользователи домашнего телефона получат в собственность телефонный аппарат от оператора. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, это – эксклюзивный телефонный аппарат Texet TX-214 с большими удобными кнопками, громким звонком, световой индикацией, набором важного номера одной кнопкой был разработан специально для абонентов «Ростелекома». Он максимально прост и удобен в использовании, в том числе для детей и пожилых людей. «Домашний телефон продолжает оставаться «членом семьи» и незаменим при отключении электроэнергии, необходимости вызвать экстренные службы, или, к примеру, чтобы проверить,...
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|Выборы
|06.09.2017 16:05
За полтора года новому составу ЦИК России удалось изменить работу всей избирательной системы и реформировать взаимодействие Центризбиркома с избирательными комиссиями субъектов. Об этом сегодня заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на 100-м заседании действующего состава комиссии. При этом Элла Памфилова отметила, что удалось во многом изменить сам характер взаимодействия Центральной избирательной комиссии с региональными избирательными комиссиями и работу всей избирательной системы в целом. "Ставя задачу избавляться от нарушителей, мы в то же время взяли на себя ответственность и функцию максимальной защиты наших коллег, членов комиссий всех уровней от возможного давления со стороны тех или иных, от возможных злоупотреблений служебным...
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|Расследования
|06.09.2017 15:55
Следователи раскрыли преступление, совершенное 15 лет назад в отношении жительницы Камышина. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, в сентябре 2002 года в квартиру на тот момент 46-летней женщины ворвались двое мужчин и совершили в отношении нее насильственные действия. Было возбуждено уголовное дело, но оно долгое время оставалось нераскрытым. Сейчас потерпевшей уже 61 год. Благодаря новейшим криминалистическим технологиям на днях удалось установить одного из подозреваемых. Им оказался 33-летний житель Камышина. Мужчина признался в содеянном, подробно рассказав следователям о событиях 15-летней давности и назвав имя соучастника. Принимаются меры для его задержания.
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|Экология
|06.09.2017 14:49
Апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Волгоградской области о возмещении нанесенного реке Волга вреда заводом «Красный Октябрь». Истцом выступило управление Росприроднадзора по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». В ведомстве пояснили, что с территории цехов «Южной группы» предприятия сбрасывались тало-дождевые воды без очистки в коллектор «Банный» и далее – в реку Волга. Решением арбитражного суда в июне 2017 года удовлетворен иск управления Росприроднадзора по Волгоградской области и с комбината взыскана сумма в размере чуть более 2 миллионов рублей. В АО «ВМК «Красный Октябрь» не согласились с данным решением суда, обратившись с жалобой в вышестоящий апелляционный суд. Апелляционный суд...
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7 сентября 11:40
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7 сентября 10:57
В трех районах Волгоградской области рожают за весь регион 5
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