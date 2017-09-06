



Трое волгоградцев задержаны по подозрению в разбойном нападении, совершенном ими в Светлоярском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, подозреваемыми оказались 21-летний студент одного из вузов города-героя и двое безработных, 23 и 24 лет. Задержанные арестованы. В совершенном преступлении они сознались. Молодые люди рассказали следователям, что надеялись найти в банкомате крупную сумму. Сейчас против них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ – «Разбой». Следствие ведут сотрудники отдела МВД России по Светлоярскому району. В розыск объявлен и предполагаемый организатор преступления: Омаров Мустафа Шамильевич, 1988 года рождения, уроженец Астраханской области.

Приметы: на вид 25-28 лет, рост, 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, короткие.





Напомним, нападение произошло утром 30 августа. В магазин села Райгород ворвались трое мужчин. Угрожая обрезами охотничьих ружей, они заперли работников в подсобке и попытались вскрыть банкомат. Через 20 минут после срабатывания сигнализации на место прибыл один невооруженный ЧОПовец. Охранник сделал формальный обход здания и, хотя ничего подозрительного он не заметил, но разбойников спугнул. Злоумышленники проехали мимо охранника на машине - белой тонированной семерке и скрылись.



