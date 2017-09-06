В Волгоградской области машина врезалась в лошадь

В Волгоградской области за 2016 год численность населения составляла 2 миллиона 535 тысяч 200 человек. При этом сохранилась тенденция естественной убыли населения: так, на тысячу жителей убыль составила 2,5 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на основные демографические показатели муниципальных образований Волгоградской области за 2016 год, опубликованные Волгоградстатом. Неутешительна статистика и по миграции: убыль составила 1,8 человек. Порадовать могут только, пожалуй, данные по бракам и разводам: первых оказалось больше – 6 браков на тысячу населения и 4,1 разводов соответственно. Между тем, самыми благополучными по рождаемости являются лишь три муниципальных образования региона – это Быковский, Палласовский и Городищенский...

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