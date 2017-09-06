«Ротор-Волгоград» обыграл «Зенит-2» из Санкт-Петербурга — счет 4:1

Победой «Ротора» завершилась игра с санкт-петербургской командой «Зенит-2». Матч 12 тура ФНЛ прошел на волгоградском стадионе «Зенит», сообщает ИА "Высота 102". В первом тайме обе команды показали свое упорство и волю к победе. После краткого перерыва вперед вырвался «Зенит-2». На 28 минуте гол в ворота хозяев поля забил петербургский форвард Андрей Панюков.

Но совсем скоро спортивная фортуна отвернулась от гостей из северной столицы. На 31 минуте нападающий волгоградцев Максим Вотинов забил ответный мяч, он же на 41 минуте дублем развил успех своей команды.

К концу тайма счет на табло показывал 2:1 в пользу «Ротора».

Второй тайм также остался за футболистами из города-героя на Волге. На 51 минуте полузащитник «Ротора» Виктор Борзых забил третий гол «Зениту-2». А на 55 минуте нападающий волгоградцев Михаил Бирюков отправил еще один мяч в ворота петербургской команды.

Изменить положение дел на поле команда гостей не смогла. Итоговый счет 4:1 - в пользу «Ротор-Волгоград».

Напомним, после проигрыша команде "Балтика" из Калининграда "Ротор-Волгоград" находился на одном из последних мест в турнирной таблице.