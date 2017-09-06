«Высота 102 ТВ»: За лето Года экологии жители Волгограда превратили в помойки дикие пляжи

Смотрите сегодня в программе: проект закона об изменении организационно-правовой формы государственных унитарных предприятий на подходе к рассмотрению депутатами Волгоградской областной думы. Заседание отложено: первые иски об отъеме земли у жителей поселка Колхозная Ахтуба Среднеахтубинского района попытались начать рассматривать в суде. Год экологии не стал исключением: в неизменных кучах мусора встречает завершение пляжного сезона одно из самых популярных мест отдыха у хутора Бобры. Мошенников с артистическими способностями вычислили оперативники отдела «К» ГУ МВД РФ по Волгоградской области: отец и сын из Волгограда обманывали жителей Ростовской области.







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