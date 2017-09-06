В Волгоградской области готовятся отразить эпидемию «австралийского» гриппа

В государственные медицинские учреждения области поступили гриппозные вакцины для детей и взрослых «Совигрипп» и «Ультрикс» в объеме 855500 доз – это 82,8% от заявленного количества. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, в состав вакцин входят штаммы вирусов гриппа А/Michigan/45/2015 (H1N1), который подобен штамму A/Калифорния («свиной грипп»), А/Hong Kong/4801/2014 (H3N2), В/Brisbane/60/2008. Таким образом, в регионе предприняли меры защиты сразу от нескольких видов гриппа: «свиного», «Гонконгского» и Брисбен-гриппа. «Свиной» и «гонконгский» грипп для нашей области отнюдь не в новинку. А вот Брисбен-гриппа стоит опасаться особенно. Из открытых источников известно, что эпидемия Брисбен-гриппа, которая бушевала в Австралии в 2007 году, обернулась многочисленными смертями. Особенность этого гриппа в том, что помимо традиционных симптомов, характерных для течения данного заболевания, он зачастую проходит с рвотой и желудочным расстройством. В результате человек может погибнуть от обезвоживания. Между тем, по результатам стартовавшей в августе 2017 года прививочной кампании в Волгоградской области на сегодняшний день привито против гриппа 217,4 тысячи населения – 8,5% населения региона. Всего бесплатной иммунизацией будет охвачено 40% жителей области - 1,22 млн. человек: дети с 6 месяцев и по достижению ими 18 летнего возраста.



