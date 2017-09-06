В Волгоградской области современные технологии помогли раскрыть изнасилование 15-летней давности

Следователи раскрыли преступление, совершенное 15 лет назад в отношении жительницы Камышина. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, в сентябре 2002 года в квартиру на тот момент 46-летней женщины ворвались двое мужчин и совершили в отношении нее насильственные действия. Было возбуждено уголовное дело, но оно долгое время оставалось нераскрытым. Сейчас потерпевшей уже 61 год. Благодаря новейшим криминалистическим технологиям на днях удалось установить одного из подозреваемых. Им оказался 33-летний житель Камышина. Мужчина признался в содеянном, подробно рассказав следователям о событиях 15-летней давности и назвав имя соучастника. Принимаются меры для его задержания.